BIBLIOTECA BASSANI - Inaugurazione sabato 15 febbraio 2025 alle 11, in via Grosoli 42 (Barco - Ferrara). Esposizione visitabile fino all'8 marzo 2025 "Maschere": in mostra alla Bassani le creazioni in camera oscura di Sonia Rossi

Sono frutto di sperimentazioni in camera oscura le opere di fotografia creativa analogica di Sonia Rossi in mostra alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Ferrara). L'esposizione, dal titolo "Maschere", sarà inaugurata sabato 15 febbraio 2025 alle 11 e sarà visitabile fino all'8 marzo 2025 negli orari di apertura della biblioteca (dal martedì al sabato 9 - 13, mar, mer e gio 15 - 18:30).

LA SCHEDA a cura degli organizzatori:

La fotografia creativa analogica di Sonia Rossi è il risultato di sperimentazioni in camera oscura, senza l'utilizzo della fotocamera. Essa è basata sugli effetti che si possono ottenere con materiali diversi, quali carta, filo di ferro, cellophane, e altri, posti a contatto più o meno diretto con la carta fotografica e successivamente esposti alla luce. Due sono le tecniche presentate in mostra: i Fotogrammi e i Luci-fotogrammi. Nella prima, le scenografie realizzate sono poste sotto la luce dell'ingranditore, nella seconda sono spennellate con una luce puntiforme. L'immagine latente è svelata, in camera oscura, con il consueto processo di sviluppo e fissaggio, che l'autrice esegue personalmente.

