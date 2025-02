POLITICHE SOCIOSANITARIE - Domenica 16 febbraio. Ass. Coletti: "manifestazione solidale che anno dopo anno continua a crescere nell'apprezzamento dei partecipanti" Love Walk 2025: un'invasione di cuori rossi in cammino sulle mura di Ferrara per sostenere la Fondazione Ado

Una scia di cuori rossi da seguire per festeggiare San Valentino all'insegna della beneficenza. È il simbolo dell'ottava edizione della "Love Walk", la camminata dell'amore e della solidarietà organizzata da Fondazione Ado e FEshion Eventi con la collaborazione di Confagricoltura e il patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara.

L'appuntamento è per domenica 16 febbraio 2025 alle 10 in piazza Castello, da dove partirà la camminata benefica non competitiva di 5 chilometri sulle Mura Estensi.

Il programma e gli intenti dell'iniziativa sono stati illustrati oggi in conferenza stampa dall'assessore alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara Cristina Coletti, dalla presidente della Fondazione Ado Gisella Rossi, dalla responsabile di Feshion Eventi Alessandra Scotti e da Gian Marco Duo, funzionario di Confagricoltura.

"A Ferrara - dice l'assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti - non è più San Valentino senza la Love Walk, una manifestazione a scopo solidale che anno dopo anno continua a crescere nell'apprezzamento dei partecipanti. I motivi principali per cui esserci sarà importante sono almeno due. Abituarsi a svolgere ogni giorno almeno 30 minuti di attività fisica aiuta a prevenire l'insorgenza di patologie gravi, anche in ambito oncologico. Chi percorrerà i 5km, inoltre, sosterrà con il proprio contributo la Fondazione Ado e la preziosissima attività che svolge con enormi competenze sul territorio".

Il ricavato dell'evento sarà devoluto alla Fondazione Ado che si occupa da anni di fornire cure palliative di elevata qualità alle persone con patologie oncologiche o con altre patologie croniche evolutive in fase avanzata a domicilio, in ambulatorio e in hospice, prendendosi cura in modo globale del paziente e dei familiari.

"Oltre a essere un momento di condivisione per tutti coloro, grandi e piccoli, che vorranno partecipare - ha confermato Gisella Rossi - la Love Walk è anche un'occasione per sostenere la Fondazione Ado che facendo assistenza domiciliare oncologica gratuita e avendo due hospice, a Ferrara e Codigoro, che ospitano circa 24 pazienti sempre in maniera gratuita, ha la necessità di un aiuto da parte della cittadinanza, per poter portare avanti la propria mission. Ringrazio - ha proseguito Rossi - tutti i partner di questo evento e in particolare l'Amministrazione comunale e l'assessore Coletti che sempre ci sostiene in tutte le nostre attività".

"Le iscrizioni online - ha spiegato Alessandra Scotti - sono già aperte e sono già tante. La partenza sarà alle 10:30 da piazza Castello, dove sarà presente lo stand della Fondazione Ado, presso cui sarà possibile sia effettuare l'iscrizione per chi non l'ha già fatta online, sia ritirare il kit gara". Tutti i partecipanti riceveranno una dolce sorpresa e un palloncino a forma di cuore da attaccare al polso e da portare durante la camminata. Un emblema del cuore grande e generoso dei ferraresi che decidono di celebrare la festa degli innamorati aiutando il prossimo, nonché la sacca ufficiale dell'evento e la possibilità di accedere al rinfresco allestito all'arrivo per un momento di convivialità e condivisione.

Tra le novità di quest'anno, la partecipazione di Confagricoltura che ristorerà tutti i partecipanti con le mele del nostro territorio, dimostrando ancora una volta la vicinanza alla Fondazione Ado. "E' un onore per Confagricoltura - ha dichiarato Gian Marco Duo - sostenere la Fondazione Ado in iniziative come questa. Unire alla solidarietà le perle del nostro territorio, come la frutta simbolo di una sana alimentazione, è per noi un'azione vincente".

Dagli organizzatori un ringraziamento per il supporto e la collaborazione anche a Moat asd, alla Polisportiva Doro e all'Associazione Pubblica Assistenza Ferrarese che, anche in quest'occasione, ha dimostrato il suo appoggio offrendo gratuitamente il proprio servizio di assistenza con l'ambulanza per l'evento.

PROGRAMMA DELL'EVENTO:

Domenica 16 febbraio 2025

alle 10.00 Ritrovo dei partecipanti in Piazza Castello;

alle 10:30 Partenza

Giro podistico: Partenza da piazza Castello, proseguimento per viale Cavour fino a viale Belvedere per salire sulle Mura, proseguimento fino alla "Porta degli Angeli", poi in corso Ercole I D'Este fino ad arrivare di nuovo in piazza Castello.

Rientro alle 11:45 circa.

Il costo è di 12 euro con rinfresco e palloncino a forma di cuore.

Per informazioni e ticket visitare il sito https://www.feshioneventi.it/prodotto/love-walk-2025/ o contattare gli uffici ADO 0532-972400 / ufficio.iniziative@adohtf.it

