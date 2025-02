SPORT - Domenica 16 febbraio trasferta a Varese contro gli Skorpions in diretta tv. Domenica 9 marzo 2025 prima partita casalinga Aquile Ferrara, via al Campionato nazionale di Prima Divisione di football americano 2025

La squadra di football americano Aquile Ferrara è protagonista quest'anno del Campionato Nazionale di Prima Divisione di Football Americano 2025 con il naming ufficiale di "TXT AQUILE Ferrara". La stagione inizierà domenica 16 febbraio 2025 con la trasferta a Varese contro gli Skorpions, partita che verrà trasmessa in Italia da DAZN e negli Stati Uniti da BCSN. Il primo appuntamento casalingo è invece in calendario per domenica 9 marzo 2025 con presentazione alla stampa sabato 8 marzo.

La nuova compagine estense è stata presentata venerdì 14 febbraio 2025 nella sala degli Arazzi della residenza municipale con organizzatori e sponsor della stagione 2025 delle Aquile di Ferrara.

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti l'assessore allo Sport Francesco Carità; il general manager Raffaello Pellegrini, il presidente Alfredo Ferrandino, il coach delle Aquile John Shannon; il presidente TXT Group Mauro Padovani, il presidente della Casa di Cura e del Poliambulatorio Quisisana di Ferrara Giorgio Piacentini.

"La presentazione delle Aquile di oggi - ha sottolineato l'assessore Carità - è legata non solo al mondo dello sport, ma è un evento trasversale di promozione del territorio. La parte sportiva si è unita a quella imprenditoriale per portare avanti il campionato massimo che si può avere per il football americano. Il campionato sarà trasmesso in diretta streaming sulle più importanti emittenti. Si tratta quindi di un momento importante, ldal punto di vista dello sport, ma anche di promozione del territorio e delle eccellenze culturali e imprenditoriali. Per questo come amministrazione comunale continueremo in questa direzione sostenendo le Aquile, in ambito non solo in ambito sportivo, ma a 360 gradi. Siamo perciò orgogliosi di poter vedere il logo del Comune di Ferrara sulla maglia dei giocatori".

Il general manager Raffaello Pellegrini ha quindi illustrato tutte le novità di quest'anno, presentando sponsor, organizzatori e sostenitori, sottolineando che "il main sponsor della stagione che sarà TXT Spa, eccellenza aziendale del territorio fondata e guidata da Mauro Padovani" con altre importanti attività imprenditoriali, come Taffo.

