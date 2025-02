MONDO AGRICOLO FERRARESE - Domenica 23 febbraio 2025 alle 15:30 (via Imperiale, San Bartolomeo in Bosco, Ferrara) Dialetti protagonisti al MAF per la Giornata Mondiale della Lingua Madre

Un pomeriggio culturale interamente dedicato al dialetto, anzi ai dialetti, autentici patrimoni linguistici: è quello che viene proposto domenica 23 febbraio 2025, dalle 15:30, al MAF di San Bartolomeo in Bosco, via Imperiale, Ferrara. Il 21 febbraio di ogni anno si celebra infatti la Giornata Internazionale della Lingua Madre, deliberata dall'Unesco per valorizzare le ricchezze linguistiche dei diversi territori e delle nazioni del mondo. A distanza di due giorni dalla data canonica, ma in piena sintonia con le finalità della Giornata, la sala "Guido Scaramagli" dell'istituzione museale ospiterà un evento che si tradurrà nella presentazione in anteprima di un volume di poesia dialettale ferrarese e in una performance-omaggio a tutti i dialetti.

La "poesia colta" ferrarese si arricchisce di una nuova gemma con il nuovo libro di Edoardo Penoncini, "Cant dal paéś" (Canti dal paese), edito da Puntoacapo di Cristina Daglio (nella prestigiosa collana di critica e scrittura neo-dialettale "AltreLingue", diretta da Manuel Cohen), con la prefazione di Paolo Pezzolo e la postfazione di Patrizio Bianchi. Per la sua quinta raccolta di poesie in dialetto scrive Paolo Pezzolo nella prefazione: "a questi ‘Cant dal paéś' doveva necessariamente approdare Edoardo Penoncini, semplicemente perché il dialetto e la terra che l'ha nutrito - per le ragioni della poesia- sono la stessa cosa". Dopo aver girato per il MAF due video della serie "A trebbo con...", Penoncini torna al MAF per dialogare ancora con Corrado Pocaterra e presentare il suo nuovo libro.

Farà quindi seguito una performance-omaggio dedicata alla Giornata Internazionale della Lingua Madre, animata dal Gruppo GAD di Lettura Espressiva di Ferrara, attivo a Ferrara e provincia da sette anni, composto da lettori e lettrici tutti residenti a Ferrara, ma provenienti da diverse città italiane. Così nell'ambito di questa importante Giornata Unesco saranno lette poesie vernacolari di autori - contemporanei e classici - che hanno scritto e scrivono nei dialetti delle seguenti località italiane: Palermo (Sicilia), Napoli (Campania), Foggia (Puglia), Roma (Lazio), Ferrara (Emilia Romagna) e Padova (Veneto). Saranno in pedana per la performance vernacolare: Gianna Andrian, Ambretta Balboni, Susanna Benini, Maria Calabrese, Grazia Pantaleo, Elvira Tanzilli e Athos Tromboni.

A conclusione dell'evento, a ingresso libero e gratuito, ai partecipanti sarà riservato un buffet con i prodotti della terra ferrarese. L'iniziativa è promossa dal Comune di Ferrara, dal MAF e dall'Associazione omonima, con la collaborazione del Gruppo GAD di Lettura Espressiva.

Per info: MAF-Centro di Documentazione del Mondo Agricolo Ferrarese, via Imperiale 263, 44124 San Bartolomeo in Bosco (Ferrara), tel. 0532 725294, e-mail info@mondoagricoloferrarese.it.

Immagini scaricabili: