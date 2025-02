CONVEGNO - Sabato 22 febbraio 2025 dalle 9:30 alla sala ex Refettorio del chiostro di San Paolo (via Boccaleone, 19). Ingresso libero A Ferrara il convegno nazionale "Conservatori del futuro per la ricostruzione dell'Occidente"

"Conservatori del futuro per la ricostruzione dell'Occidente". Si parlerà di questo sabato 22 febbraio 2025, dalle 9.30 alle 12.30, alla sala ex Refettorio di San Paolo (via Boccaleone, 19), dove sarà ospitato un importante convengo di stampo nazionale, portato a Ferrara dall'associazione progetto San Giorgio, in collaborazione con la Fondazione Enrico Zanotti e Alleanza Cattolica. Il convegno beneficia anche del patrocinio e del contributo dell'Amministrazione comunale, che parteciperà attivamente all'iniziativa con i saluti dell'assessore Cristina Coletti.

"Quella di sabato sarà una giornata importante, dove affrontare temi concreti grazie alla presenza di relatori che danno prestigio all'iniziativa, promossa da realtà associative molto che fanno nell'attenzione alle questioni sociali del territorio un punto di forza" spiega l'assessore Coletti.

Dopo la presentazione di Leonardo Gallotta (Alleanza Cattolica) e i saluti istituzionali, Marco Invernizzi, reggente nazionale di Alleanza Cattolica, focalizzerà il suo intervento su "Il conservatorismo nella storia dell'Italia unita. Il perché di un'assenza". Il magistrato Domenico Airoma, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino, tratterà di come "Ritornare al reale. Ripartire dalle rovine" mentre il dirigente di azienda Lorenzo Malagoda approfondirà i problemi e le prospettive di un partito conservatore.

Le conclusioni sono affidate a Renato Cirelli, referente del Progetto San Giorgio.

L'ingresso è libero e aperto a tutti coloro che desiderano partecipare a questa importante discussione.

Immagini scaricabili: