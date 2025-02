LAVORI PUBBLICI E VIABILITA' - Interventi dal 24 febbraio 2025 per circa quattro mesi con chiusura al transito In partenza la riqualificazione di via Baruffaldi, con nuova pavimentazione, marciapiedi e arredo urbano

Avranno inizio lunedì 24 febbraio 2025 i lavori, programmati dal Comune di Ferrara, per la riqualificazione di via Baruffaldi. In programma: il rifacimento completo dei marciapiedi in materiale lapideo, in continuità e della stessa tipologia dei marciapiedi di via degli Spadari e piazza della Repubblica; lo spostamento e la posa di nuove caditoie per la raccolta delle acque meteoriche; il rifacimento completo della carreggiata stradale con la posa di nuovo manto stradale con inerti di porfido; e infine la posa di nuovo arredo urbano.

Gli interventi avranno una durata di circa 4 mesi e per permetterne l'esecuzione la via sarà chiusa al transito, garantendo sempre l'accesso pedonale alle attività e alle residenze presenti. In vigore anche il divieto di sosta.

La ditta esecutrice è la Robur Asfalti srl di Ferrara.