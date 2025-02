BIBLIOTECA BASSANI - Martedì 25 febbraio 2025 alle 17 incontro a cura di Adello Vanni in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara). Aperte le iscrizioni L'arte metafisica di de Chirico vista attraverso la lente della psicobiografia

E' dedicato a "La metafisica di De Chirico", spiegata secondo i criteri della psicobiografia, il ciclo di tre incontri a cura di Adello Vanni, che prenderà il via martedì 25 febbraio 2025 alle 17 alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Ferrara). Il primo appuntamento avrà per tema "Ferrara città delle meraviglie e... del terribile Worbas".

L'appuntamento è a partecipazione gratuita con prenotazione da effettuare chiamando il numero 0532797414 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it

I prossimi incontri del ciclo sono in programma per il 25 marzo e l'8 aprile 2025.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori:

La pittura è una delle tante tipologie di comunicazione inventate dall'homo sapiens per esprimere ad altre persone un messaggio o una narrazione, che possono essere di argomento storico, religioso o intimo psicologico: al posto delle parole (linguaggio verbale) o della scrittura (letteratura), il pittore materializza sulla tela quelle immagini che verranno recepite dal cervello-mente dell'osservatore empatico e verranno trasformate in icone significanti, in quanto portatrici di significati e quindi in grado di sostenere una narrazione. La psicobiografia è quella branca della psicologia che applica teorie e metodi psicologici per comprendere le complesse e circolari relazioni esistenti tra la vita degli artisti, il contesto storico-culturale e famigliare nel quale hanno vissuto, e le loro opere. Le ricerche psicobiografiche cercano, con tutti i dubbi possibili, di rispondere alla domanda: "Quale messaggio o narrazione voleva esprimere l'artista in questo quadro?"



Il ciclo di lezioni è a cura del dott. Adello Vanni, medico psichiatra a Ferrara il quale da sempre ama approfondire dal punto di vista psicobiografico l'arte Metafisica, specialmente quella ferrarese, animata ed inventata da cinque artisti-soldato nel periodo della Grande Guerra: Giorgio de Chirico e Alberto Savinio, Carlo Carrà, Filippo de Pisis e Mario Pozzati. Nel triennio 1915-1918 la "provinciale" Ferrara è stata inconsapevolmente la capitale dell'arte metafisica, una esperienza di nicchia pre-surrealista molto importante nella storia dell'arte europea. Il corso didattico, che comprende quattro incontri, intende risvegliare la curiosità e l'interesse su questo argomento culturale, sia pittorico che letterario.



