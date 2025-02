VIABILITA' - Provvedimenti in vigore martedì 25 e mercoledì 26 febbraio 2025, dalle 7 alle 17 In via Ludovico il Moro transito temporaneamente interrotto per interventi di potatura degli alberi del Museo Archeologico nazionale di Ferrara

Nelle giornate di martedì 25 e mercoledì 26 febbraio 2025, dalle 7 alle 17, via Ludovico il Moro, a Ferrara, sarà interrotta al transito (eccetto autorizzati) nel tratto da via Porta d'Amore a via Cantarana per consentire l'esecuzione di lavori di potatura degli alberi del Museo Archeologico nazionale di Ferrara.

Saranno ammessi (con temporaneo ripristino del doppio senso di marcia), nei tratti non interessati dai lavori, solo i veicoli con possibilità di ricovero in aree ubicate al di fuori della sede stradale, quelli al servizio dei disabili e i mezzi di soccorso, oltre a pedoni e biciclette.

In vigore anche il divieto di sosta su entrambi i lati con rimozione coatta.