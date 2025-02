VIABILITA' - Provvedimenti in vigore dal 24 febbraio 2025 fino al termine degli interventi In via Arginone percorso ciclo-pedonale temporaneamente interrotto per lavori di ripristino della pavimentazione

Da lunedì 24 febbraio 2025 il percorso ciclo-pedonale presente nel tratto di via Arginone compreso tra via Trenti e via Schiavoni, a Ferrara, sarà interrotto al transito fino al termine dei previsti lavori, per conto Hera spa, per il ripristino della pavimentazione a seguito di lavori effettuati ai sottoservizi.