CENTRO IDEA - Tre lezioni dal 19 marzo 2025 nella sede dello IAL. Aperte le iscrizioni "RicicliAMO & RisparmiAMO con gusto in cucina": al via un laboratorio gratuito per imparare a realizzare ricette sostenibili

Il Centro Idea del Comune di Ferrara in collaborazione con Coldiretti Ferrara e IAL Ferrara propone un Laboratorio di cucina gratuito al via dal 19 marzo prossimo, dedicato all'economia circolare, per scoprire e valorizzare i prodotti alimentari che utilizziamo ogni giorno.

Il laboratorio di cucina è suddiviso in tre incontri, ognuno dei quali comprende una parte formativa teorica e una pratica laboratoriale. Nella parte teorica, verranno approfonditi temi legati alla stagionalità, all'economia circolare, al consumo consapevole, alla riduzione degli imballaggi e all'impatto dello spreco alimentare. Durante la parte pratica, un cuoco professionista guiderà i partecipanti nella realizzazione di un menù di ricette sostenibili, utilizzando al meglio gli ingredienti disponibili. Alcuni dei prodotti alimentari saranno forniti da Coldiretti Ferrara, garantendo freschezza e qualità.

Le lezioni sono gratuite e si terranno mercoledì 19 marzo, 26 marzo e 2 aprile, dalle 17:00 alle 22:00 nella sede dello IAL, in via Celio Calcagnini 5, Ferrara:

1° Incontro, 19 marzo 2025 - IL QUOTIDIANO: Come e cosa cucinare per il pranzo/cena di un giorno qualsiasi: basi e preparati, idee di carne e di verdure, pasta e contorni di facile e rapida preparazione utilizzando prodotti di stagione e facilmente reperibili a basso costo.

2° Incontro, 26 marzo 2025 - IL FRIGO PIANGE: Tornare a casa la sera e non aver avuto il tempo di fare la spesa: idee per preparare qualcosa di buono utilizzando ingredienti semplici che di solito teniamo in dispensa o che troviamo in frigo.

3° Incontro, 2 aprile 2025 - THE LAST SUPPER: Organizzazione veloce di una cena da consumarsi quando arrivano ospiti inattesi, dall'antipasto al dolce, con semplici nozioni di impiattamento per abbellire i nostri piatti "inventati sul momento".

Il numero massimo di partecipanti è di 12 persone.

>> L'iscrizione deve essere effettuata tramite form Google al link bit.ly/LabCucinaIDEA. Saranno accolte le prime 12 iscrizioni, e per motivi organizzativi, si richiede ad ogni partecipante di garantire la presenza a tutte e tre gli incontri.

Alla fine del laboratorio verrà realizzato un ricettario con i piatti realizzati, che sarà reso disponibile online.

Per informazioni, contattare il Centro IDEA tramite email a idea@comune.fe.it o al numero 0532-742624.

L'iniziativa è realizzata nell'ambito del progetto "Economia circolare e plastic free" del Programma di informazione ed educazione alla sostenibilità della Regione Emilia Romagna per il triennio 2024-2026 (Programma INFEAS 2024/2026 della rete RES) coordinato da Arpae.

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

Immagini scaricabili: