TARGA A CENTENARIA - L'Amministrazione comunale si è unita alla ricorrenza con l'assessore Cristina Coletti Carmela Gieri festeggia i suoi speciali 100 anni circondata dall'affetto della sua numerosa famiglia

Nella foto principale: l'assessore comunale Cristina Coletti con Carmela Gieri e i tanti familiari presenti alla festa di compleanno

È la festa di una grande famiglia, che da un lato si riunisce per festeggiare un fondamentale riferimento come Carmela Gieri, e dall'altro attende notizie dal "San Raffaele" di Milano dove in queste ore sta nascendo Vittorio, uno dei tanti pronipoti che andrà ad allungare l'albero genealogico - in cui è già presente il piccolo Valerio, che anche lui compie 4 anni nello stesso giorno di Carmela -.

Clima di immensa gioia questa mattina (sabato 22 febbraio) nell'abitazione cittadina della famiglia Gieri, dove non sono mancati i motivi di celebrazione. L'assessore alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara Cristina Coletti si è unita alla festa, portando i suoi personali auguri a Carmela Gieri e consegnando la lettera di auguri firmata dal sindaco Alan Fabbri insieme alla targa riservata ai cittadini che tagliano il prestigioso traguardo dei 100 anni.

"È un grande orgoglio - ha detto l'assessore Coletti - poter essere qui con voi, e osservare da vicino tutto l'affetto che come famiglia, numerosa ed unita, riservate a Carmela. Ogni giorno che un cittadino può festeggiare 100 anni è per noi, come Amministrazione, un giorno bello, in cui onorare tutti coloro che hanno vissuto un secolo di vita nella nostra città. Un grazie a Carmela per essere un punto di riferimento per i suoi famigliari e per esserlo stata per i suoi studenti, a cui ha trasmesso i suoi preziosissimi saperi nel corso degli oltre 40 anni trascorsi ad insegnare. Tanti auguri a Carmela, che possa continuare ad essere circondata dall'amore dei suoi tantissimi famigliari che le vogliono bene".

Carmela Gieri nasce a Sant'Agata sul Santerno (RA) il 22 febbraio del 1925, ma da subito le sue origini sono del ferrarese da parte di mamma (nata a Formignana). Per cause lavorative del padre, i Gieri si trasferiscono a Modena, dove Carmela frequenterà il liceo. Dopo la morte in guerra del padre (insignito della Medaglia d'argento al valor militare), Carmela giunge a Ferrara all'età di 18 anni. Nella città estense frequenta l'Università in via Scandiana e acquisisce 2 lauree in Chimica e Farmacia, entrambe con il voto di 110 e lode. La sua carriera professionale si sviluppa quindi all'Istituto Aleotti, dove insegna Chimica applicata in materiali per costruzioni, materia in cui collabora alla stesura di un libro.

La sua vita famigliare la vede sposarsi con Giancarlo Rizzieri, dirigente di una delle più importanti aziende saccarifere italiane. Da quel momento si aggiungeranno alla famiglia tantissimi componenti, a partire dai figli Daniela e Carla fino a Daria, che sino ad oggi è la più piccola con i suoi 2 anni.

La personalità di Carmela è ironica e curiosa. "Mi interessa tutto - ha raccontato la neocentenaria -. La passione più grande è tutto il lato artistico che la vita può offrire. Avevo un cugino pittore, Ugo, i cui quadri sono appesi alle pareti di casa. Se devo indicare qual è la cosa più importante dico la cura della famiglia. Il segreto per arrivare a 100 anni? Stare insieme ai giovani". Carmela ha superato il Covid che ha contratto in modo asintomatico ed è andata in bicicletta fino all'età di 94 anni, quando le è stato consigliato di smettere.

Nella gestione delle faccende quotidiane, Carmela riceve il fondamentale aiuto del cugino Stefano e di sua moglie Maria Grazia.

Immagini scaricabili: