BIBLIOTECA ARIOSTEA - Mercoledì 26 febbraio 2025 alle 17 incontro con l'autore in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web "La bella forza cieca" dinamiche familiari e altri legami umani nel libro di Claudio Fochi

Si dipanano tra Napoli, Ferrara, Barcellona e la Francia, le complesse dinamiche familiari protagoniste del libro di Claudio Fochi "La bella forza cieca" (Gruppo Albatros Il Filo, 2024) che mercoledì 26 febbraio 2025, alle 17, sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17, Ferrara). Dialogherà con l'autore: Nicoletta Zucchini.

L'incontro, a cura del Gruppo Scrittori Ferraresi Aps, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

La decisione di sottoporsi alla prova del DNA per confermare se Océane fosse veramente sua figlia era stata per Giorgio molto sofferta. A distanza di qualche anno, rileggendo le lettere di Brigitte, la madre della ragazza, i ricordi della loro altalenante relazione affiorano in una serie di flashback. Brigitte, consapevole della sua incapacità di stabilire una convivenza duratura con un uomo, si contrappone nettamente alla figura di Nadia, dalla cui bellezza Giorgio era rimasto folgorato, tanto da innamorarsi perfino del suo indomabile anelito alla trascendenza, così distante dal proprio razionalismo. E poi c'è Océane, emblema in carne ed ossa di una paternità non cercata, un frammento del suo DNA che tuttavia risuona come estraneo. Il simbolismo del suo nome, con l'elemento dell'acqua che permea l'intera narrazione, aggiunge profondità e significato ai molteplici momenti di introspezione della storia, che si dipana tra Napoli, Ferrara, Barcellona e alcune città francesi.

Con uno stile coinvolgente e una prosa ricca di rimandi letterari, "La bella forza cieca" esplora le complesse dinamiche familiari e le sottigliezze dei legami umani, offrendo una profonda meditazione sulla ricerca di redenzione e speranza nel flusso imprevedibile della vita.



Claudio Fochi è nato nel 1957 a Ferrara, dove risiede e dove ha sempre vissuto. Laureato in Lingue e Letterature straniere (inglese e francese), ha insegnato negli istituti scolastici superiori cittadini (professionali, tecnici e licei) e da parecchi anni svolge servizi di guida turistica nella sua città e nella provincia, soprattutto con gruppi stranieri. Appassionato di arte, mitologia, storia, letteratura, religioni, politica internazionale e viaggi, si è spostato di frequente per brevi soggiorni, soprattutto in paesi europei ed extra europei di area anglofona e francofona, anche come accompagnatore di gruppi. La passione per la scrittura, coltivata dagli anni Ottanta, si è intensificata negli ultimi anni in modo ineludibile. Nutre la convinzione che il viaggio rappresenti un'emozione insurrogabile. Tra le recenti pubblicazioni ricordiamo La bambola di Sofia (Gruppo Albatros, 2022) e il romanzo I giardini della Mutua (Faust Edizioni, 2024).



► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l'archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg

Immagini scaricabili: