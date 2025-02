POLITICHE SOCIOSANITARIE - Le dotazioni consegnate dall'Assessore Coletti ai 5 beneficiari individuati da Uici Ferrara, nella Giornata Nazionale del Braille Parte da Ferrara "La Carovana dell'Autonomia": servizi comunali accessibili anche a ciechi e ipovedenti

Nella foto, da sinistra: Alessandra Mambelli (Presidente Uici Ferrara), Renzo Rimessi (Vicepresidente Uici Ferrara), Irene Severini (titolare "Gli Occhiali d'Oro") e l'Assessore Cristina Coletti

La consegna dei dispositivi tecnologici a chiudere una settimana importante per l'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Ferrara, che grazie alla collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie ha visto l'avvio di un progetto di piena autonomia di cui la nostra città è pioniera. La Giornata Nazionale del Braille - celebrata il 21 febbraio 2025 - a Ferrara è diventata una vera e propria settimana, iniziata con l'installazione dei radiofari allo Sportello Sociale Unico Integrato, allo Sportello Sociale Non Autosufficienza di corso Giovecca e allo Sportello Centrale Anagrafe di via Fausto Beretta.

I fari consentono l'accesso autonomo ai servizi, attraverso un segnale sonoro che si attiva con un pulsante su uno speciale bastone e su un pocket in uso ai ciechi e agli ipovedenti. Il collaudo è avvenuto la scorsa settimana e da venerdì gli uffici sono pienamente accessibili, grazie alla consegna degli strumenti avvenuta - da parte dell'assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti - in via Contrari, presso "Gli Occhiali d'Oro", attività che dallo scorso dicembre ospita il busto legato a Louis Braille.

"Con questa iniziativa - ha detto l'assessore Coletti - si è concretizzata l'ennesima dimostrazione di come Ferrara, in tutte le sue componenti, sappia essere sensibile. Per questo ringrazio le titolari Irene Severini, Clotilde Di Carlo e Rita Di Carlo, la cui sensibilità nei confronti delle tematiche sociali ha permesso di avviare ufficialmente un percorso pionieristico per la nostra città".

Gli strumenti, 3 radiofari, 3 bastoni e 2 pocket, sono stati acquistati da Uici grazie al contributo comunale di 5mila euro. Venerdì l'assessore Coletti, insieme alle titolari, ha consegnato 3 nuovi bastoni - in grado di attivare il sistema denominato LetiSMART - a Ileana Georgeta Stomlega, a Melissa Schiavi e Alberto Burgio. I pocket, in uso alle persone ipovedenti, sono stati dati nelle mani di Giovanni Tue e Giampietro Amaroli.

I beneficiari sono stati individuati dalla sezione territoriale di Uici, presente al momento con la presidente Alessandra Mambelli e il vicepresidente Renzo Rimessi. Al momento ha presenziato anche il presidente regionale di Uici Marco Trombini che si è detto felice che questo progetto, chiamato "La Carovana dell'Autonomia", parta da Ferrara come prima città in Regione.

