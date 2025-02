BIBLIOTECA BASSANI - Mercoledì 26 febbraio 2025 alle 17 appuntamento per bambini da 0 a 2 anni in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara). Aperte le iscrizioni "I mercoledì dell'arte" alla Bassani: con i più piccoli alla scoperta di Van Gogh

Sarà dedicato a Van Gogh il prossimo appuntamento, il 26 febbraio 2025 alle 17, con "I mercoledì dell'arte" per bambini, alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco, Ferrara).

L'incontro è pensato per i piccolissimi, d 0 a 2 anni, che potranno vivere un'esperienza speciale, immergendosi dentro il quadro più famoso di Van Gogh: "La notte stellata". Stimolati da suoni, immagini e materiali, esploreranno con i sensi e con il corpo l'atmosfera notturna che l'artista ha rappresentato nella sua opera.

La partecipazione all'iniziativa è gratuita con prenotazione obbligatoria da effettuare chiamando il numero 0532797477-414 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

"I mercoledì dell'arte"

La biblioteca Bassani propone cinque appuntamenti da novembre 2024 a marzo 2025 per offrire ai bambini la possibilità di giocare con l'arte e far entrare i giovani artisti nel mondo della pittura attraverso la sperimentazione di diversi materiali e di nuove tecniche artistiche. Ogni incontro sarà dedicato alla scoperta di pittori e pittrici irriverenti e geniali che saranno fonte di ispirazione per i nostri piccoli artisti.

Ogni incontro sarà introdotto da una lettura ad alta voce animata da musica e illustrazioni in movimento a cui seguirà un laboratorio artistico.



Qui la locandina della rassegna: mercoledì dell'arte alla biblioteca Bassani

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

