FIERE E MERCATI - Sabato 15 e domenica 16 marzo in piazza Trento e Trieste, corso Martiri della Libertà e piazza Savonarola Carnevale Estense torna in centro storico con sfilata straordinaria delle maschere italiane

Grande fiera del "Carnevale Estense con sfilata straordinaria delle Maschere italiane", in programma per sabato 15 e domenica 16 marzo 2025 (ore 9:30-19:30) in piazza Trento e Trieste, corso Martiri della Libertà e piazza Savonarola. Quasi cento espositori di prodotti del territorio italiano animeranno il centro storico di Ferrara insieme con più di dieci Pro loco, sfilate, laboratori e la collaborazine di tre istituti scolastici. L'iniziativa è stata presentata venerdì 7 marzo 2025 nella sala degli Arazzi della residenza municipale.

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti l'assessore all' Attuazione del Programma Politiche del Lavoro Pari Opportunità Fiere e Mercati del Comune di Ferrara Angela Travagli; il presidente Pro loco Ferrara Andrea Morona; la vice presidente Pro loco Ferrara Monica Negrini; la guida turistica Pro loco Ferrara Alessandro Gulinati; Franco Mantovani del Centro Nazionale di Coordinamento Maschere Italiane; la maschera tradizionale ferrarese Lasagnin Mezazarvela da Milzana interpretata da Giovanni Calza, autore dialettale, vincitore premio Unpli Salva la tua lingua locale; la segretaria regionale UNPLI Emilia Romagna Monica Ferrari; la presidente del gruppo Carnevale benefico Orlando e il Furioso di Borgo Roma di Verona Beatrice Mantovani.

"Il riconoscimento ottenuto dalla valorizzazione della maschera ferrarese di Lasagnin Mezazarvela e l'inserimento nell'albo dei personaggi e delle maschere nazionali istituito presso il Ministero della Cultura di Roma - ha sottolineato l'assessore Travagli - sono motivo d'orgoglio a cui va dato il plauso per il lavoro importante che è stato fatto dalla Pro loco di Ferrara. Perché recupero e valorizzazione sono stati ottenuti con impegno e capacità di fare rete. Un lavoro sull'identità territoriale e la tradizione che sta molto a cuore all'Amministrazione comunale e che si evidenzia con l'impegno a valorizzare burattini e maschere, ma anche tutta la parte enogastronomica e di prodotti Deco, a denominazione comunale di origine a cui il Comune ha lavorato in questi anni. Colgo l'occasione per fare i complimenti per il riconoscimento nazionale di 'Sagra di qualità' conferito da Unpli alla Pro loco Ferrara per la manifestazione Autunno Ducale. Anche la manifestazione del Carnevale è lodevole perché porta nelle piazze prodotti che hanno una filiera corta, con attenzione alla cultura e alla tradizione, ma anche con la capacità di portare tanta vivacità nel nostro centro storico e quindi di attrarre visitatori".

LA SCHEDA a cura degli organizzatori - Benvenuti al Carnevale Estense!

Il Carnevale Estense andrà in scena nella splendida cornice di Piazza Trento Trieste, Corso Martiri della Libertà, Piazza Savonarola a partire dalle 9.30 di sabato 15 marzo.

Una straordinaria sfilata in costume e festa di maschere italiane, teatro dei burattini, giochi, battaglie di coriandoli, alle quali siete tutti invitati a partecipare per rivivere il tradizionale, carnevalesco rovesciamento delle regole e dell'ordine sociale, circondati da un vero e proprio trionfo di vini, birra, liquori e leccornie, carni e dolci della migliore tradizione padana ed italiana, gioia per gli occhi ed il palato in attesa della Quaresima.

Un grande evento finalizzato a preservare e promuovere la cultura materiale ed immateriale delle nostre tradizioni ed a valorizzare l'operato delle Pro loco delle Terre Estensi attraverso la dimostrazione (cooking show) e la somministrazione di prodotti gastronomici tipici, realizzato in collaborazione con: Comune di Ferrara, Unione Pro Loco Emilia Romagna, Centro Nazionale di Coordinamento Maschere Italiane, Banda Filarmonica Comunale Ludovico Ariosto, Associazione Este Medioevale, Associazione Palio Portuense, Gruppo Danze storiche Calcagnini d'Este, Teatrino dell'Es, Foto Club Ferrara, Wharol Station APS, IAL Emilia Romagna sede di Ferrara, I.I.S. Luigi Einaudi di Ferrara e Liceo Carducci di Ferrara.

"Il Carnevale Estense - afferma l'assessore Angela Travagli - è un'occasione unica per celebrare le tradizioni storiche, il teatro con maschere e burattini e la cultura culinaria del territorio. Tra spettacoli teatrali, gustosi piatti tipici e una fiera delle eccellenze enogastronomiche con il coinvolgimento dell' unione delle Pro Loco , il Carnevale rappresenta un momento di autentica festa e valorizzazione dei prodotti locali e De.C.O.

Ringrazio la Pro loco di Ferrara per l'organizzazione, Unpli e tutte le associazioni e le Pro loco coinvolte per la partecipazione e per la vivacità che regaleranno alla città nel fine settimana"

Apertura del CARNEVALE ESTENSE

Sabato 15 Marzo alle 12.30

Piazza Trento Trieste - Infopoint Pro Loco Ferrara

Inaugurazione e taglio del nastro alla presenza delle autorità, delle maschere italiane, delle danze storiche e dei tanti ospiti.

La fiera delle eccellenze delle specialità del carnevale

Sabato 15 e domenica 16 marzo dalle 9.30 alle 19.30

Più di 80 aziende agricole, Pro Loco, pasticcerie, laboratori artigianali e piccoli produttori, propongono materie prime eccellenti ed elaborati prodotti della tradizione, che saranno a disposizione del pubblico per l'acquisto, l'assaggio ed il consumo sul posto in allegre tavolate allestite in piazza Trento e Trieste.

Passeggiando fra i vari stand, si potranno gustare una grande scelta di prodotti tipici di alta qualità come i pinzini farciti delle Pro loco di San Carlo e Sant'Agostino, gli spaghetti alle vongole della Pro loco di Goro, bigoli al ragù d'anatra e somarino con la polenta della Pro loco di Canaro, le sfiziose piadine alla zucca della Pro loco di Serravalle, le alici marinate e l'Amaro del Delta Antico da Comacchio, le crescentine, i burlenghi della Confraternita del Borlengo di Serra Mazzoni, l'aceto balsamico, le birre artigianali, i vini autoctoni e biologici delle Terre Estensi e numerose varietà di salumi e formaggi da Emilia, Marche, Umbria, Toscana, Calabria, Sardegna, Piemonte, Lombardia con le rinomate mostarde. E ancora tantissime specialità della Puglia come bombette, cacio cavallo "impiccato", burrata, olio, pucce, pittule, pasticciotti leccesi; della Sicilia arancini, pasta e biscotti di mandorle, cannoli, cassatine, cioccolata di Modica, crema e pesto di pistacchio; dalla Liguria focaccia, pesto e finger food di mare e verdure.

Non mancheranno i prodotti a marchio DeCo Ferrara come il pane ferrarese e i mandurlin dal pont del Forno Partigiani di Pontelagoscuro e dalle loro sapienti mani anche il pasticcio ferrarese. E ancora la torta di tagliatelle e la tenerina ferraese, le frittelle di mele e di riso della Pro Loco di Santa Bianca, le farine e i biscotti di grani antichi, infinite varietà di confetture e mieli biologici, erbe aromatiche di tutte le specie, funghi e tartufi, prodotti del bosco. Vin brûlé e cioccolata calda, bombardino, infusi, tisane, frittelle di crema e di castagne, crostoli, zeppole, tortelli, crepes, liquerizie, caramelle, croccanti, zucchero filato, torrone e ogni dolce prelibatezza di Carnevale.... e molto altro ancora!

Degustazione itinerante

Sabato 15 e Domenica 16 Marzo alle ore 18.00 Monica Negrini curatrice della Fiera e Alessandro Gulinati guida turistica e buongustaio vi accompagneranno in un itinerario degustazione attraverso Piazza Trento Trieste, Corso Martiri della Libertà e Piazza Savonarola per un Apericena alla scoperta delle più golose prelibatezze del mercato, piatti tipici, leccornie di Carnevale, vini e liquori di qualità.

Iscrizione appuntamento e partenza presso l'Infopoint Pro loco in Piazza Castello (Chiesa di San Giuliano) o Whatsapp 3474265649 Euro 15 a persona.

Le Officine del Gusto

Il giovedì grasso è stato inventato il Burlengo!

Sabato 15 e Domenica 16 marzo ore 11.30 presentazione e degustazione presso lo stand della Confraternita del Burlengo in Largo Castello.

Convegno Ferrara città del Carnevale, un progetto di Pro loco

Domenica 16 marzo ore 11.00

Sala Estense - Piazza del Municipio 14

Le Tradizioni di Carnevale tra passato e presente

Il ruolo delle Pro Loco nella valorizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale

Intervengono:

Angela Travagli - Assessore Lavoro Attività Produttive e Fiere e Mercati del Comune di Ferrara

Maximiliano Falerni - Presidente UNPLI Emilia Romagna

Rino Furlan - Presidente UNPLI Veneto

Monica Negrini - Vicepresidente Pro Loco Ferrara

Alessandro Gulinati - Pro Loco Ferrara

Franco Mantovani - Centro Coordinamento Maschere Italiane

Eleonora Marrocco - Pro Loco di Martano (Lecce)

Giampaolo Borghi - Museo del Mondo Agricolo Ferrarese

Giovanni Calza - Cantautore dialettale ferrarese - vincitore premio Unpli Salva la tua lingua locale

Vittorio Zanella - Teatrino dell'ES

Degustazione di Sua Maestà: Il Pasticcio di maccheroni alla Ferrarese a cura IAL Emilia Romagna - Sede di Ferrara

Spettacoli

Sabato 15 Marzo

ore 15.00 Grande Corteo delle Maschere Antropologiche Italiane - Partenza da Piazza Savonarola

Aperto dalla maschera estense Lasagnin Mezazarvela da Milzana e da Sandrone e la Famiglia Pavironica. Con la partecipazione straordinaria delle Maschere allegoriche, storiche, famose e meno famose del Centro Nazionale Coordinamento Maschere Italiane.

Ore 16.00 Sproloquio delle Maschere dall'Arengo della Cortevecchia Estense in Piazza della Cattedrale

Al termine della sfilata Spettacoli di Danze Storiche a cura del Gruppo Danze storiche Calcagnini d'Este

Domenica 16 marzo

Ore 15.00 Sfilata dei Bambini partenza dal Carnival Baby Park in Piazza Savonarola e arrivo in Piazza Trento e Trieste

Ore 15.30 Galleria Matteotti - Il Teatrino dell'Es presenta IL PRANZO DI ARLECCHINO

Spettacolo di burattini sul tema del cibo e una corretta e sana alimentazione

Testo e Regia: Vittorio Zanella.

BARACCA, PUPAZZI E BURATTINI: Vittorio Zanella e Rita Pasqualini.

Partecipazione libera.

Carnival Baby Park a cura del Comitato Carnevale Poggio Renatico e Ial Ferrara

Piazza Savonarola Sabato 15 e Domenica 16 Marzo dalle 10.30 alle 18.30

Animazioni per bambini e giochi carnevaleschi con truccabimbi, palloncini e gonfiabili.

AperiCarnival

Sabato 15 e Domenica 16 marzo dalle 17.00 spritz e leccornie di Carnevale in numerosi stand

Visite guidate

Un fitto programma di visite guidate accompagna il Carnevale:

Itinerari a cura di Alessandro Gulinati e Andrea Morona

Prenotazione obbligatoria: Tel. e Whatsapp 340-6494998

Partecipazione gratuita

- Sabato 15 marzo e domenica 16 marzo - ore 15.15

La Corte ed il Castello Estense

Visita Guidata al Castello e alla Corte Ducale Estense. Ingresso ridotto Euro 9. Minori anni 18 Euro 5, minori anni 11 gratis. Appuntamento alle 15.00 presso l'Infopoint Pro loco Ferrara in Piazza Trento Trieste.

- Domenica 16 marzo - ore 10.15

La Corte ed il Castello Estense

Visita Guidata al Castello e alla Corte Ducale Estense. Ingresso ridotto Euro 9. Minori anni 18 Euro 5, minori anni 11 gratis. Appuntamento alle 10.00 presso l'Infopoint Pro loco Ferrara in Piazza Trento Trieste.

- Domenica 16 marzo - ore 15.15

I Misteri della Cattedrale di Ferrara e il suo straordinario Museo

Visita Guidata al Castello e alla Corte Ducale Estense. Ingresso ridotto Euro 3. Minori anni 18 gratis. Appuntamento alle 15.00 presso l'Infopoint Pro loco Ferrara in Piazza Trento Trieste.

Immagini scaricabili: