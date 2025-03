FIERE E MERCATI - Domenica 9 marzo 2025 in piazza Bruno Buozzi a Pontelagoscuro a cura della Pro loco "Domenica pontesana" con iniziative di gastronomia, arte e volontariato

Appuntamento con le iniziative della "Domenica pontesana", in programma domenica 9 marzo 2025 a partire dalla mattina in piazza Buozzi a Pontelagoscuro. Una festa di promozione del territorio, della comunità paesana, gastronomia, arte e volontariato ideato e organizzato da Pro loco di Pontelagoscuro e Pro loco Casaglia aps in collaborazione con Avis comunale Ferrara, associazione Voglio Volare onlus e Parrocchia di Pontelagoscuro.

Si comincia con il Mercatino del riuso, Antiquariato e ingegno in piazza Buozzi e sotto i portici, con decine di banchi che espongono una gran varietà di merci, oggetti, abbigliamento, vintage o creati con il proprio estro. Non manca l'angolo contadino, con piccoli produttori locali a centimetro zero.

In tarda mattinata saranno le volontarie e i volontari della Pro loco di Casaglia a proporre la specialità del paese, i "Balanzon", gustosissimi tortelli verdi, oltre a pinzin salati e crema fritta dolce.

Al pomeriggio, alle 16:30, sarà il momento dell'arte: alla Sala Nemesio Orsatti si inaugura la mostra retrospettiva di pittura di Silvano Lattoli, artista pontesano scomparso prematuramente 10 anni fa.

In parete nello spazio espositivo pontesano sarà appesa una nutrita selezione di opere curata direttamente dai familiari di Lattoli, un pittore molto prolifico e apprezzato, che si è fregiato di numerosi riconoscimenti e premi in importanti rassegne d'arte anche di livello nazionale e internazionale

Per info: sito della Pro loco di Pontelagoscuro https://www.prolocopontelagoscuro.it/domenica-pontesana/

Immagini scaricabili: