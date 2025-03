BIBLIOTECA RODARI - Mercoledì 12 marzo 2025 alle 18 incontro pubblico in viale Krasnodar 102 a Ferrara. Aperte le iscrizioni "Più salute per le donne": con Stefania Guglielmi e Paola Boldrini si parla di medicina orientata al genere femminile

Sulla scia della Giornata Internazionale della Donna, mercoledì 12 marzo 2025 alle 18, la biblioteca comunale Rodari ospiterà l'evento dal titolo: "Più salute per le donne. Incontro sulla medicina orientata al genere femminile". Un'occasione di confronto per discutere e fare il punto sulla medicina di genere e su cosa è stato fatto e su cosa ancora si può fare in relazione alle esigenze del corpo femminile.

Interverranno Stefania Guglielmi, presidente di UDI Ferrara, e Paola Boldrini, vicepresidente della Commissione igiene e sanità della XVIII Legislatura e vicepresidente dell'intergruppo parlamentare diabete, obesità e malattie croniche non trasmissibili.

La partecipazione all'incontro è gratuita su prenotazione, da effettuare contattando la biblioteca "Gianni Rodari" al numero 0532 904220 oppure tramite mail: bibl.rodari@comune.fe.it

►Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Rodari e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Immagini scaricabili: