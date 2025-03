SCUOLA - Incontro di ass. Scaramagli e personale dell'Istruzione con i dirigenti scolastici anche a contrasto della dispersione scolastica Trasporto scolastico, refezione, pre-scuola: anticipazione dell'iscrizione ai Servizi di Diritto allo Studio

Anticipare già ad aprile le date per l'apertura delle iscrizioni ai servizi di diritto allo studio (trasporto scolastico, mensa, pre scuola) e istituire un tavolo di lavoro per la definizione di un protocollo condiviso che serva a contrastare la dispersione e l'evasione scolastica. Sono questi i temi trattati nell'incontro che si è tenuto martedì 4 marzo 2025 tra i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e i Dirigenti Scolastici del territorio.

Durante l'incontro, l'assessore all'Istruzione Chiara Scaramagli ha presentato l'intenzione del Comune di Ferrara di anticipare ad aprile 2025 - anziché a ridosso dell'apertura dell'anno scolastico - le date di apertura delle iscrizioni per l'accesso ai servizi di diritto allo studio, che comprendono il trasporto scolastico, la refezione, il pre scuola. Questi servizi garantiscono pari opportunità di apprendimento per tutti i ragazzi, facilitando l'accesso ai servizi fondamentali per la loro formazione.

L'iniziativa mira a dare alle famiglie un arco di tempo più ampio per le iscrizioni e per richiedere prestazioni agevolate tramite la presentazione della documentazione Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Per chi richiede di avere una tariffa agevolata, gli uffici comunali hanno infatti la possibilità già dal 31 di maggio di acquisire dalla banca dati ISEE le nuove dichiarazioni. Coloro che non hanno presentato l'Isee entro quella data, avranno comunque la possibilità di integrare l'iscrizione entro il 31 ottobre.

Durante l'incontro, inoltre, è stato avviato un tavolo di lavoro con i Dirigenti Scolastici e l'Ufficio Scolastico Provinciale per la stesura di un protocollo congiunto finalizzato a prevenire e contrastare il fenomeno dell'evasione e dell'abbandono scolastico. Tale protocollo coinvolgerà non solo le Istituzioni Scolastiche, ma anche le associazioni e le imprese sociali del territorio, con l'obiettivo di individuare precocemente i fattori di rischio e attivare interventi mirati di supporto per le famiglie e gli studenti in difficoltà.

"L'istruzione è un diritto fondamentale e un investimento per il futuro della nostra comunità. Attraverso questi strumenti vogliamo garantire a tutti i ragazzi l'accesso ai servizi scolastici e contrastare la dispersione, affinché nessuno venga lasciato indietro: costruire una rete tra Comune e Istituti scolastici ci permette sia di mettere in campo efficaci azioni preventive dell'abbandono scolastico sia misure di compensazione per riportare i giovani all'interno dei percorsi di istruzione" ha dichiarato l'assessore Chiara Scaramagli.

Nelle prossime settimane il Comune pubblicherà sulle pagine del sito web www.comune.ferrara.it/edufe tutte le informazioni necessarie per le iscrizioni ai servizi di diritto allo studio, mentre il tavolo tecnico per il protocollo anti-dispersione scolastica si riunirà nuovamente per definire le linee guida operative.

Per info: Ufficio Punto Unico di Accesso, email dirittoallostudio@comune.fe.it, tel. 0532 418154, 418155, 418160 nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 9:00-12:30, il giovedì anche ore 15:00-16:30.

