Alla Luppi un pomeriggio di letture "interattive" per i più piccoli

Proseguono i mercoledì in compagnia delle "Belle Storie" per bambine e bambini dai 4 ai 10 anni, alla biblioteca comunale Luppi, di via Arginone 320 (Porotto - Ferrara). Il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì 12 marzo 2025 alle 17 con le letture "interattive" proposte dal lettore volontario Marco.

Gli incontri sono a partecipazione gratuita con prenotazione da effettuare telefonando al numero 0532 731957 o scrivendo a bibl.porotto@comune.fe.it

Qui la locandina delle Belle storie di marzo alla Luppi

►Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Luppi e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

