Alla Bassani arriva il Teatro Nucleo con lo spettacolo "Il viaggio di Vega"

Si intitola "Il viaggio di Vega" lo spettacolo teatrale, a cura del Teatro Nucleo, che giovedì 13 marzo 2025 alle 11 andrà in scena alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco, Ferrara).

L'evento è realizzato nell'ambito del ciclo di incontri "Parola teatro", all'interno di "Totem - Stagione diffusa di arti performative".

L'evento è a ingresso gratuito, con prenotazione consigliata a: totemsceneurbane@gmail.com - tel. 3486057212

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Il diario di Vega passando di mano in mano, di nipote in nipote, ha attraversato i secoli per arrivare fino a Matilde che oggi lo riceverà in dono dalla nonna per il suo compleanno. Aprendolo scoprirà una storia dolorosa, che attraversa la santa inquisizione, superstizioni e sospetti legati al rapporto con la natura e con i culti arcaici femminili, una storia fatta di scelte difficili ma anche di incontri importanti e viaggi avventurosi. E' arrivato il momento che Matilde sappia da dove viene e chi fosse Vega, la sua coraggiosa antenata. Uno sguardo femminile sul mondo, il diario di una fuga che è anche il flusso di coscienza di una giovane donna alla ricerca della propria identità.

I linguaggi scelti per questo "spettacolo di formazione" sono il teatro danza e il teatro di figura. Maschere, marionette e attrici in carne ed ossa si avvicendano sulla scena per dare vita a due dimensioni: quella del presente, il salotto della nonna di Matilde, e quella del passato e dell'immaginazione di Matilde. Il diario è il limen attraverso il quale scopriamo una storia che ci parla di antiche persecuzioni, non senza farci riflettere su quelle di oggi, riservate alle donne e non solo.

Con Natasha Czertok, Martina Mastroviti, Lisa Bonini

Regia Natasha Czertok

Maschera e pupazzo di Alessandra Faienza

Aquiloni Maurizio Cenci -Vulandra

Costumi e scene Maria Ziosi con Gianandrea Munari

Disegno luci Franco Campioni

Produzione Teatro Nucleo

con il sostegno del MiC e della Regione Emilia Romagna

Scarica la locandina dell'evento: il viaggio di Vega

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Immagini scaricabili: