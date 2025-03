BIBLIOTECA ALDO LUPPI - Sabato 15 marzo 2025 alle 9:30 appuntamento per ragazzi dai 9 ai 16 anni in via Arginone 320 (Porotto). Aperte le iscrizioni Alla Luppi un torneo di 'Othello' per giovani giocatori

E' pensato per ragazzi dai 9 ai 16 anni il torneo del gioco "Othello" in programma sabato 15 marzo 2025, dalle 9:30, alla biblioteca comunale Aldo Luppi di Porotto (via Arginone 320, Ferrara). "Othello" è un gioco di strategia logica, simile a quello della dama o degli scacchi. In compagnia di Damiano Foschi, i partecipanti impareranno le regole, costruiranno l'occorrente per il gioco e studieranno le possibili strategie vincenti.

L'incontro è a partecipazione gratuita su prenotazione (posti limitati).

Per iscrizioni contattare Damiano: 3289492152 (WA o sms), damiano.foschi@unife.it

