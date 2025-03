SCUOLA - L'assessore Scaramagli ha dato il benvenuto in città alla delegazione della Fondazione "Maor Ben Zion", con sede in Lussemburgo In visita ai Servizi educativi del Comune di Ferrara i docenti del progetto "Hope" per l'inclusione e l'integrazione sensoriale di bambine e bambini

Si rinnova, per il terzo anno, la visita ai Servizi educativi del Comune di Ferrara da parte della delegazione dei docenti promotori del progetto "Hope", giunti in città nella giornata di ieri, 10 marzo 2025. A dare loro il benvenuto l'assessore comunale alla Pubblica Istruzione e Formazione, Chiara Scaramagli, che ha incontrato gli ospiti nella scuola d'infanzia Gobetti, assieme ai rappresentanti dei Servizi educativi comunali e dei partner del progetto: Consorzio Res e Lions Club Ferrara Estense.

Il progetto propone un percorso formativo sperimentale internazionale, promosso dalla Fondazione "Maor Ben Zion", che ha come obiettivo quello di migliorare la coesione sociale e l'inclusione attraverso il sostegno educativo.

La delegazione, composta da quattro formatrici, resterà a Ferrara fino a giovedì 13 marzo e sarà coinvolta in un intenso programma di scambi e attività nei tre servizi educativi comunali, attualmente coinvolti nel progetto: le scuole d'infanzia Gobetti, Neruda e Jovine. La visita rientra tra le finalità della convenzione, firmata due anni fa, tra il Comune di Ferrara e la Fondazione Maor Ben Zion, con sede in Lussemburgo, siglata per la realizzazione di progetti di ricerca e di formazione.

ll progetto Hope si concentra sulla riorganizzazione del contesto educativo e sull'adattamento del lavoro di routine delle scuole d'infanzia, con un'attenzione particolare alle esigenze individuali dei bambini, affinché questi ricevano le esperienze e gli stimoli più adeguati per lo sviluppo e l'avanzamento delle proprie capacità funzionali. Il progetto, che coinvolge insegnanti, coordinatori pedagogici e responsabili dei servizi educativi e dell'Unità Operativa Inclusione del Comune di Ferrara, ha l'obiettivo di massimizzare l'esperienza educativa dei minori provenienti da tutti i contesti socio-economici, con particolare attenzione alle condizioni di fragilità e disabilità, basandosi sull'approccio neuro-sviluppo-funzionale.

Nello specifico la finalità del progetto viene perseguita mediante l'applicazione del N.D.F.A (Approccio Evolutivo Neuro Funzionale) che, a partire dalle tappe dello sviluppo neurofisiologico del bambino, permette la massima individualizzazione del progetto educativo scolastico.

Il progetto è sostenuto dal Lions Club Ferrara Estense.

Attraverso workshop e momenti di scambio e di approfondimento che coinvolgono tutti i gruppi di lavoro delle scuole interessate, queste giornate di visita della delegazione sono strategiche per le scuole comunali per consolidare le prassi, rendere efficaci gli interventi e soprattutto affinare e rinsaldare un rapporto di profonda collaborazione e amicizia.

Nella giornata di lunedì 10 marzo l'Assessore alla Pubblica Istruzione e Formazione, Chiara Scaramagli ha incontrato la delegazione alla Scuola dell'Infanzia comunale Gobetti. Hanno accolto le docenti, per il Comune: la responsabile Unità operativa Sistema integrato 0/6 Cinzia Guandalini, le coordinatrici pedagogiche Valeria Tosi e Alice Schiesaro; le insegnanti della Scuola dell'Infanzia Gobetti; Alessandro Venturini, responsabile dell'Unità Operativa Inclusione, con Elena Squerzanti; per il Consorzio RES, il responsabile dei servizi Tomas Gallerani, la coordinatrice pedagogica Chiara Pocobelli e per il Lions Club Ferrara Estense la presidente Beatrice Zucchi.

In allegato foto scaricabile dell'incontro di lunedì 10 marzo 2025 alla scuola d'infanzia Gobetti

Immagini scaricabili: