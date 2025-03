TURISMO - Da giovedì 13 a lunedì 17 marzo 2025 con Modena City Ramblers e gruppi folk in piazza Castello a Ferrara Torna "Irlanda in festa 2025" con concerti in piazza e area di cucina e birre

Torna a Ferrara la manifestazione dedicata alla musica, alla birra e al folklore irlandesi con "Irlanda in festa 2025", in programma da giovedì 13 a lunedì 17 marzo 2025 in piazza Castello. L'iniziativa - alla sua seconda edizione cittadina - è stata presentata martedì 11 marzo 2025 nella sala dell'Arengo della residenza municipale. L'evento affiancherà un'area di street food con piatti di cucina irlandese, le birre importate direttamente dalla St. James's Gate Brewery di Dublino e i concerti dei più affermati gruppi di musica folk, sempre a ingresso gratuito.

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti l'assessore al Turismo del Comune di Ferrara Matteo Fornasini e l'organizzatore e direttore artistico dell'evento Emanuele Roveri.

L'assessore Fornasini ha presentato l'iniziativa sottolineandone l'importanza a livello europeo: "Si tratta della seconda edizione di questo festival, la più importante organizzata nell'Europa continentale sulla cultura irlandese, in particolare legata alla festività di San Patrizio, che coinvolge l'intera Emilia e parte del Veneto. Infatti si terrà a Ferrara, Bologna, Parma, Modena, Mestre e Polcenigo. Siamo lieti di ospitarla nella nostra piazza Castello e di continuare la collaborazione con Estragon Club di Bologna, organizzatore dell'evento. Nell'occasione il Castello Estense sarà illuiminato di verde"

Domenica 16 marzo - ha ricordato Lele Roveri - ci sarà un evento che mette in connessione la cultura irlandese con quella locale. Dalle 11:30 alle 21:30 saranno presenti i banchi degli ostricoltori di Goro accanto alla spina di Guinnes per chi vorrà scoprire l'abbinamento tra le ostriche e la birra nel segno di un'affinità elettiva che lega l'Irlanda all'Emilia.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori - Per il secondo torna a Ferrara "Irlanda in festa", l'evento dedicato a musica, cibo, birra e folklore dell'isola verde, diventato - grazie a svariati record di presenze - la più importante manifestazione di cultura irlandese organizzata in Europa in occasione del St. Patrick's Day. Grazie all'Estragon Club, ideatore e organizzatore della manifestazione. Dal 13 al 17 marzo in Piazza Castello a Ferrara. Ferrara sarà una delle sei città coinvolte nell'edizione 2025 della manifestazione, insieme a Bologna, Parma, Modena, Mestre e Polcenigo. Per l'occasione il Castello si illuminerà di verde, colore simbolo dell'Irlanda: è il Global Greening, manifestazione culturale organizzata dal turismo irlandese per cui monumenti e luoghi simbolici di tutto il mondo si illumineranno di verde per promuovere l'impegno globale verso la sostenibilità e cultura. Nei giorni di Irlanda in Festa si alterneranno i migliori gruppi di musica folk italiani - Modena City Ramblers, Dirty Old Town, Caffè Havana Sambuca Lambrusco e Cisco - irlandesi come Led Farmers, Mad As Folk e Dave Finnegan's Commitments (la band del film di Alan Parker) e gli svizzeri Vad Vuc. Non mancherà la buona cucina irlandese, ma le protagoniste assolute di Irlanda in Festa non potranno non essere le birre, la regina delle birre irlandesi - la Guinness - accompagnata dalla rossa Kilkenny e delle classiche lager irlandesi in arrivo direttamente dalla leggendaria St. James's Gate Brewery di Dublino. L'evento è patrocinato dal Comune di Ferrara. Tutti gli eventi sono gratuiti.

Il programma:

Giovedì 13 marzo 21.00 Modena City Ramblers (Italia),

Venerdì 14 marzo 20.00 Vad Vuc (Svizzera) 21.30 Led Farmers (Irlanda),

Sabato 15 marzo 19.30 Dirty Old Town (Italia) 21.30 Dave Finnegan's Commitments (Irlanda),

Domenica 16 marzo 18.00 Caffè Havana Sambuca Lambrusco (Italia) 20.00 Mad As Folk (Irlanda),

Lunedì 17 marzo 20.00 Cisco (Italia).

