BIBLIOTECA BASSANI - Sabato 15 marzo 2025 alle 11 inaugurazione in via Grosoli 42. Esposizione visitabile fino al 5 aprile 2025. Ingresso libero "I 7 Vizi Capitali": in mostra alla Bassani le opere pittoriche di Paola Paolini

Sono realizzate con la tecnica del "Fluid Painting" le opere di Paola Paolini protagoniste della mostra "I 7 Vizi Capitali" che sabato 15 marzo 2025 alle 11 sarà inaugurata alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco, Ferrara). L'esposizione sarà visitabile, con ingresso libero, fino al 5 aprile 2025 negli orari di apertura della biblioteca (dal martedì al sabato 9 - 13, mar, mer e gio 15 - 18.30).

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Paola Paolini ha voluto rappresentare su tela i "7 Vizi Capitali" a seguito di un percorso personale svolto dopo una attenta analisi fatta sulla natura umana e il messaggio che ne scaturisce è questo:

"Gli Uomini sono artefici del proprio destino: possono commettere errori, fuggire costantemente da ciò che desiderano e che magari la vita gli offre in modo generoso, abbandonandosi al proprio destino; oppure lottare per i propri sogni. L'arte e la bellezza diventano il mezzo affinché l'essere trasformi ed elabori i vizi che più lo affliggono in virtù, elevandolo in uno stato di grazia, benessere, quiete e serenità che porta ad alimentare l'anima".

Paola Paolini abita a Ferrara. La pittura l'ha sempre affascinata. Durante il lockdown si è avvicinata alla tecnica del Fluid Painting, approfondendone la conoscenza e utilizzandola per le sue opere.



