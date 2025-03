BIBLIOTECA BASSANI - Mercoledì 19 marzo 2025 alle 17 appuntamento per bambini dai 3 ai 9 anni in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara). Aperte le iscrizioni "L'ora del Racconto" per i più piccoli: alla Bassani "Oggi legge la maestra!"

Un nuovo appuntamento con le letture ad alta voce di storie e fiabe attende i bimbi a partire dai 3 anni mercoledì 19 marzo 2025 alle 17 alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco, Ferrara). Per il ciclo "Oggi legge la maestra", a intrattenere i piccoli ascoltatori saranno le maestre Sara e Mirna, della Scuola primaria di Pontelagoscuro, che proporranno tanti racconti coinvolgenti per creare un ponte fatto di storie tra la scuola e la biblioteca.

L'iniziativa è dedicata ai bambini dai 3 ai 9 anni ed è a partecipazione gratuita, con iscrizione da effettuare chiamando 0532797477-414 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Immagini scaricabili: