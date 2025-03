BIBLIOTECA BASSANI - Mercoledì 19 marzo 2025 alle 17:30 presentazione in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara) "Il mondo dalla torre di Pisa e altre astuzie": alla Bassani il libro di Chiara Lugli dedicato al padre

In occasione della Festa del papà, mercoledì 19 marzo 2025 alle 17:30, la biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco, Ferrara) ospiterà la presentazione del libro di Chiara Lugli "Il mondo dalla torre di Pisa e altre astuzie. Come mio padre mi ha insegnato a sopravvivere" (Società Editrice "Il Ponte Vecchio").

Dialogherà con l'autrice: Carlo Buono.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

"Il papà di Chiara... sapeva tante cose, le sapeva in modo speciale, e fra quelle sapeva probabilmente la più importante: che il meglio che ci possa capitare è distillato nella prima parte della vita di cui disponiamo, e si chiama infanzia".

"Per me mio padre era quello con cui era bello creare avventure e fare gli scemi. E certe volte facevamo gli scemi a tutto spiano". Chiara Lugli



