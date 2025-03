POLITICHE SOCIOSANITARIE - Le iniziative per la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla. Ass. Coletti: "Temi che non devono essere un tabù, ma vanno affrontati in rete" Panchina tematica, illuminazione della fontana e un convegno: Ferrara si appresta a vivere un weekend lilla per sensibilizzare sui disturbi alimentari

Affrontare tutti insieme, con consapevolezza, le conseguenze legate ai disturbi del comportamento alimentare. Ferrara si appresta a vivere un intero weekend lilla, in concomitanza con la "Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla" del 15 marzo e istituita per accendere i riflettori su una problematica acuitasi dopo la pandemia del 2020, che si manifesta in età sempre più precoce già dai 10-11 anni.

Su proposta dell'Assessore Cristina Coletti, l'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara ha promosso e patrocinato una serie di iniziative, legate insieme dal filo della sensibilizzazione, realizzate in collaborazione con l'Associazione Kairos. Così, in questi giorni al parco Giordano Bruno, uno dei simboli della rinascita del quartiere Giardino, è stata collocata una panchina lilla, mentre da domani sera (14 marzo) fino al 16 marzo, nelle ore notturne la fontana di piazza della Repubblica assumerà il colore tipico della ricorrenza.

"I disturbi del comportamento alimentare - dice l'assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti - sono una problematica sociosanitaria che coinvolge tutto il sistema familiare, che afferisce all'ambito sanitario ma incide pesantemente anche sulla rete relazionale, portando talvolta anche all'isolamento sociale. I Dca non devono essere un tabù, ma vanno discussi e affrontati in rete. L'installazione della panchina lilla nel primo parco inclusivo della città vuole essere un segnale di vicinanza e inclusione, così come è fondamentale, come Comune, appoggiare attraverso il patrocinio eventi rivolti alla sensibilizzazione e alla prevenzione di ciò che è diventata una piaga sociale. Parlare di questi temi è l'unico modo per spingere i pazienti a non isolarsi, a condividere le loro esperienze e permettere alle istituzioni e alle associazioni di rinforzare una rete di azioni in loro supporto".

In Italia ci sono circa 3 milioni di persone affette da disturbi del comportamento alimentare, che non solo necessitano di progetti multidisciplinari per un adeguato percorso di cura, ma anche la sensibilità dei cittadini. Per questo proposito l'Amministrazione comunale, in collaborazione con Kairos, ha provveduto a collocare una panchina lilla nell'area giochi del parco Giordano Bruno, su cui è stata apposta una targa che attraverso un QR Code rimanda al sito web dell'associazione per farne conoscere le attività.

"Questa panchina - commenta Elisabetta Zerbini, presidente dell'Associazione Kairos - rappresenta la sinergia con l'Amministrazione comunale, una stretta collaborazione che intende favorire una presa in carico più veloce dei pazienti e migliorare il decorso della malattia".

Inoltre, sabato 15 marzo dalle 14.30 alle 18.30 alla Sala Ex Refettorio di San Paolo (via Boccaleone 19) si terrà un momento di approfondimento intitolato "I codici della prevenzione e della cura nei nuovi disordini alimentari" - modelli di intervento di integrati, a sostegno dei pazienti e delle famiglie. L'iniziativa è realizzata da Kairos, con il patrocinio del Comune di Ferrara, di Ausl e con il sostegno del Coordinamento Nazionale dei Disturbi Alimentari, oltre che di Mind 4 Children e Heart 4 Children. Anche l'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna contribuirà attivamente alla riuscita della giornata, dedicata a personale sanitario, insegnanti, genitori, nutrizionisti e anche ai cittadini interessati.

>> Per iscriversi è necessario prenotarsi al 389-7867721 oppure scrivere a: associazione_kairos@virgilio.it.

Da sinistra, nella foto della scopertura della panchina al parco Giordano Bruno: Lorenza Borsetti (socia di Associazione Kairos); Barbara Vampa (socia Associazione Kairos); Francesca Giovannini (Centro DCA Ausl); Barbara Tecchiati (Tecnico di riabilitazione psichiatrica di Ausl); Assessore Cristina Coletti; Elisabetta Zerbini (Presidente Associazione Kairos).

