BIBLIOTECA ARIOSTEA - Mercoledì 19 marzo 2025 alle 17 incontro con l'autore in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web Nel libro di Riccardo Carli Ballola "Confidenze sull'uso di sé" tradotte in poesia

Sono firmate da Riccardo Carli Ballola le poesie raccolte nel libro dal titolo "Confidenze sull'uso di sé" (Leonida Edizioni, 2024) che mercoledì 19 marzo 2025 alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17, Ferrara).

Ne parleranno con l'autore: Susanna Pucci (poetessa e presidente dell'ANPI di Comacchio) e Massimo Ridolfi (prefatore del libro). Letture a cura di Donatella Goldoni.

L'incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Poesie ispirate dall'idea che nell'uso di noi stessi sia importante ritrovare-recuperare e irrobustire la piccola trincea fisica perduta, con la quale fronteggiare la brutalità avvolgente del linguaggio empatico - che trasuda volontà di dominio -, riconoscendo al corpo un'autonomia nell'uso di sé, che precede quello della parola, quale espressione materiale di un bisogno autofondante, indipendente dalla condivisione, perciò estraneo all'irretimento con cui con essa (parola-discorso) cerca di farne l'eterno ostaggio.

L'opera si è classificata al terzo posto del Premio Letterario Internazionale Xenía Book Fair III edizione, 2024, sezione "Silloge inedita"



Riccardo Carli Ballola (Comacchio, 1953) è laureato in filosofia. Ha pubblicato: Poesia popolare orale comacchiese (Libreria Rizzati, 1979). È autore di racconti gialli, thriller, fantascienza e storici, in antologie: Polvere (Giallo Mondadori, 2012); Sapore di mare (Esperienze in giallo, 2011); Più livido del buio (Cordero, 2016); La piscina (Il Rio, 2019); Quasi una favola (StorieNoir, 2023); Che fine ha fatto Lulù? (Atlas Books, 2023). In ebook: Il volto dell'Amore (Milanonera, 2013); Puzza di bruciato (EEE, 2015); Io sono immortale (Sirena Dark, 2017). Le sue poesie sono su riviste e antologie, come Scrivendo Ancora (Kubera, 2023); ha pubblicato Canzoniere popolare comacchiese, insieme a L. Boccaccini (Sigem, 2022) e le raccolte Nell'abisso del risveglio (Montag, 2021); Accessori per la sopravvivenza interiore (Montag, 2022); L'inutilità del giorno (Montag, 2023) e Rudimenti di autosoccorso (Montag, 24). A breve la raccolta inedita di poesie Il consumo della felicità (Leonida ed., 2025).

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l'archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg

