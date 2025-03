POLITICHE SOCIOSANITARIE - Domenica 23 marzo 2025 alle 16:00 al Teatro Comunale a sostegno della Fondazione Imoletta JuniOrchestra dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia in concerto con RulliFrullli

Concerto della JuniOrchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che si esibirà sul palco del Teatro comunale insieme alla banda RulliFrulli per un'iniziativa a sostegno della Fondazione Imoletta. L'appuntamento è in programma per domenica 23 marzo 2025 alle 16:00 al Teatro Comunale di Ferrara. L'iniziativa è stata presentata venerdì 14 marzo 2025 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara.

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti l'assessore alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara Cristina Coletti, il presidente della Fondazione Imoletta Tullio Monini, il referente della Banda Rulli Frulli Vanni Valieri, il direttore generale della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara Carlo Bergamasco.

"Questa iniziativa - ha sottolineato Cristina Coletti, assessore alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara - è un esempio concreto di come la musica sia uno strumento di inclusione, in grado di dare vita a manifestazioni di solidarietà. I giovani musicisti della prestigiosa Accademia Nazionale di Santa Cecilia che si esibiranno per la Fondazione Imoletta e con la Banda RulliFrulli sono una testimonianza diretta di come sia possibile superare qualsiasi barriera culturale e sociale, con un concerto emozionante che diventa occasione di incontro fra le persone. L'inclusione non è solo un valore, ma un elemento fondamentale che arricchisce la comunità. Come Amministrazione sosteniamo continuamente manifestazioni di questo genere, che incentivano ogni persona a tirare fuori il meglio di sé, in un'ottica di valorizzazione delle abilità di ciascun partecipante e di creare esperienze indimenticabili per tutti".

"Il Teatro Comunale di Ferrara non è solo spettacolo - ha dichiarato Carlo Bergamasco, direttore generale della Fondazione Teatro Comunale - ma cultura attiva. Il concerto 'La JuniOrchestra per Imoletta' dimostra che la musica unisce e include. Mettere a completa disposizione il Teatro a queste iniziative significa promuovere una società più giusta e consapevole. L'arte e la cultura non sono solo strumenti di espressione, ma anche veicoli di cambiamento e speranza. Il Teatro Comunale di Ferrara continuerà a essere un luogo aperto a tutti, dove la collaborazione diventa armonia e il futuro si scrive con note di inclusione".

"Questo concerto - è interventuto Tullio Monini di Fondazione Imoletta - sarà un'occasione per vedere tutti insieme i nostri e i 115 giovani musicisti bravissimi che provengono da tutt'Italia e si sono formati nella prima e più importante Accademia, che li porterà ad entrare a far parte dell'Orchesta di Santa Cecilia. Con loro ci saranno i nostri 25 ragazzi, che si inseriranno con una musica più moderna facendo confluire sul palco l'esperienza di RulliFrulli, i loro strumenti a percussione e lo spirito di inclusione".

"È emozione e una grande scommessa- ha concluso Valieri, referente della banda RulliFrulli - il fatto di poter mettere insieme queste due realtà. Da una parte i componenti della banda RulliFrulli con il loro ritmo, l'irruenza e i suoni degli strumenti autorealizzati e, dall'altra parte, una vera e propria orchestra di eccellenza. In questo modo sul palco ciascuno avrà il suo ruolo e darà il suo contributo, contaminandosi gli uni con gli altri e producendo un risultato finale che va oltre l'inclusione e diventa una fusione. Di energia, suoni, vibrazioni"

LA SCHEDA - La musica diviene un prezioso strumento di inclusione nel concerto "La JuniOrchestra per Imoletta", previsto domenica 23 marzo alle 16 al Teatro Comunale di Ferrara. In questa occasione, i giovani musicisti avranno la possibilità di condividere il linguaggio universale della musica a favore della Fondazione Imoletta Ets., una fondazione senza fini di lucro impegnata in numerosi progetti e servizi per giovani con disabilità e per le loro famiglie. Un concerto in cui musica e solidarietà si intrecciano, in compagnia della JuniOrchestra, diretta da Simone Genuini, che si esibirà in un programma ricco e variegato, che spazierà da Rossini a Brahms, Bizet, Dvořák, Rimsky-Korsakov fino a Morricone. Tra i brani imperdibili di questo evento, il pubblico ritroverà Rapsody in Blue, il cui iconico solo di clarinetto è preludio di un ricco intreccio tra sonorità classiche e influenze jazz. Ma anche Ennio Morricone con il Gabriel's Oboe, il tema scritto appositamente per la colonna sonora del film The Mission nel 1986, con cui il Maestro vinse un Golden Globe. A seguire, anche il Capriccio italiano che Čajkovskij scrisse dopo aver trascorso una vacanza in Italia, tra Firenze, Roma, Napoli e Venezia: ne nacque una musica che procede tra stornelli toscani, canti dei lagunari e tarantelle.

In un'ottica di incontro, condivisione e integrazione, due brani saranno inoltre eseguiti dalla JuniOrchestra insieme alla Banda RulliFrulli "Oltre le Mura", composta da giovani musicisti ferraresi che si esibiscono suonando strumenti a percussione costruiti con materiale di recupero.

LA JUNIORCHESTRA. La JuniOrchestra Young dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia è la prima orchestra di ragazzi creata nell'ambito delle Fondazioni lirico-sinfoniche italiane, ed è diventata, in quasi vent'anni, una delle compagini giovanili più interessanti nel panorama italiano. Insignita di prestigiosi Premi, quali il Premio Anima (2009), il Praemium Imperiale (2013) e il Premio Internazionale Guido d'Arezzo (2017), la JuniOrchestra è diretta da Simone Genuini, coadiuvato dai Professori dell'Orchestra dell'Accademia ed è inserita nell'ambito delle attività formative del Settore Education della Fondazione. Ha inoltre avuto l'onore di essere diretta da Antonio Pappano, nonché da Mario Brunello, Steven Mercurio, Yoel Levi, Fabio Biondi, Salvatore Accardo, Nicola Piovani e Giovanni Sollima. Nel novembre 2016 ha partecipato alla trasmissione televisiva Rai "L'importante è avere un piano" condotta da Stefano Bollani, suonando con il duo Igudesman & Joo. Nel settembre 2017 ha preso parte al Celebrity Fight Night, insieme a artisti italiani e internazionali quali Andrea Bocelli, Sharon Stone, Antonio Banderas, Elton John, Steve Tyler, Renato Zero e i 2Cellos. Nell'estate 2023 si è esibita a Palermo nell'ambito della stagione estiva del Teatro Massimo. Recentemente ha eseguito musiche di Piovani, in occasione della premiere del film in uscita su Netflix "Il treno dei bambini", durante la XIX edizione della Festa del Cinema di Roma.

La JuniOrchestra è spesso impegnata in esibizioni a scopi sociali, come il Concerto a favore dell'Unità Pediatrica del Policlinico Umberto I, che si svolge ogni anno a marzo, nella sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.

LA BANDA RULLIFRULLI. La Banda Rulli Frulli di Ferrara "Oltre le mura" ha cominciato a suonare nell'ottobre 2023 grazie all'impegno congiunto di Fondazione Imoletta, Comune di Ferrara e Liceo G. Carducci con il decisivo supporto della ultradecennale esperienza della Banda RulliFrulli di Finale Emilia. È attualmente composta da 25 ragazzi ferraresi che con la musica dei propri strumenti a percussione costruiti con materiale di recupero portano un messaggio importante di inclusione sociale e amicizia.

Il concerto si avvale del patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara e della collaborazione del Teatro Comunale. A loro si sono aggiunti la Regione Emilia-Romagna e Unife. Tra i sostenitori dell'iniziativa ci sono anche: Incico, Salvi Vivai, Lyondell Basell e Ferrara Sviluppo Imprese, Camping Florenz, il Liceo Carducci e RulliFrulli Lab Aps di Finale Emilia - che con Fondazione Imoletta e Comune di Ferrara sostengono e promuovono la banda ferrarese RulliFrulli -, Auser, Spi-Cgil, Rotary Club, Fondazione Estense e Fondazione Spal.

