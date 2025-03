VIABILITA' - Provvedimenti in vigore da martedì 18 marzo 2025 fino a fine lavori In via Borgo dei Leoni modifiche alla viabilità per interventi di realizzazione di allacciamento idrico

Da martedì 18 marzo 2025 sono previste modifiche alla viabilità in via Borgo dei Leoni, a Ferrara, per consentire l'esecuzione di lavori di realizzazione di un allacciamento idrico.

Nel dettaglio, via Borgo dei Leoni, sarà chiusa al transito (eccetto autorizzati) nel tratto compreso tra piazzetta dei Combattenti e corso Porta Mare

Saranno ammessi, nei tratti non interessati dai lavori, solo i veicoli con possibilità di ricovero in aree ubicate al di fuori della sede stradale, quelli al servizio dei disabili e i mezzi di soccorso, con temporaneo ripristino del doppio senso di circolazione, nel tratto compreso tra via Mascheraio e corso Porta Mare per i veicoli autorizzati all'accesso.

In vigore anche il divieto di sosta 0-24 in tutto il tratto inibito al transito, su entrambi i lati.

In piazzetta Combattenti sarà revocata la Ztl e sarà temporaneamente invertito l'attuale senso unico di marcia che diverrà pertanto con direzione da via Borgo dei Leoni verso corso Ercole I d'Este.

In corso Ercole I d'Este sarà revocata la Ztl esclusivamente per i veicoli con direzione da piazzetta Combattenti verso corso Porta Mare - Biagio Rossetti.

Le modifiche alla viabilità saranno indicate da segnaletica temporanea presente nell'area e resteranno in vigore fino al termine degli interventi.