BIBLIOTECA ARIOSTEA - Giovedì 20 marzo 2025 alle 17 incontro in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web "La Botanica nel piatto": da Lisa Brancaleoni consigli per riconoscere le piante spontanee mangerecce

Sarà dedicato alle piante spontanee da 'mettere nel piatto', e ai segreti per riconoscerle e cucinarle, l'incontro con Lisa Brancaleoni (Professoressa Associata presso il Dipartimento dell'Ambiente e della Prevenzione dell'Università di Ferrara) in programma giovedì 20 marzo 2025 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara).

L'incontro, a cura del Garden Club di Ferrara, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Si parlerà di come è cambiato il nostro modo di vedere le piante che oggi definiamo erbacce e che un tempo erano alla base della nostra cucina e della vita quotidiana. Come possiamo tornar a riconoscere le piante da 'mettere nel piatto', quali possiamo mangiare in sicurezza, come si raccolgono e si cucinano senza alterarne le proprietà.



