BIBLIOTECA ARIOSTEA - Lunedì 24 marzo 2025 alle 17 conferenza in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web "Ognuno è un colore e ognuno ha il suo valore": con Chiara Corazzari si parla dell'inclusione nella scuola di tutti

Sarà dedicata al tema dell'inclusione all'interno del mondo della scuola la conferenza di Chiara Corazzari in programma lunedì 24 marzo 2025 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17, Ferrara). L'incontro che rientra nel ciclo "I colori della conoscenza. I Linguaggi e le Scienze", a cura dell'Istituto Gramsci di Ferrara, sarà introdotto da Cristina Corazzari e potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

In un'epoca segnata da crescenti contrasti e disuguaglianze sociali, è indispensabile affrontare il tema dell'inclusione attraverso l'esperienza diretta di chi ne vive quotidianamente la complessità. L'obiettivo di un docente è favorire un processo di crescita degli alunni nella consapevolezza che la diversità racchiude al tempo stesso criticità e ricchezza. La relazione svilupperà una serie di riflessioni finalizzate a facilitare la comprensione delle buone prassi adottate a scuola con l'intento di promuovere l'inclusione educativa "di tutti e di ciascuno".



Chiara Corazzari è laureata in Scienze dell'educazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione (Università di Bologna); ha poi conseguito sia la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità all'Università di Ferrara, sia la specializzazione nel Corso biennale sui disturbi del linguaggio e dell'apprendimento tenuto dal prof. Stella (IFRA, Bologna). Da tredici anni lavora come insegnante di sostegno (Scuola dell'Infanzia). Ha lavorato per dieci anni nelle agenzie educative extrascolastiche: la Comunità appartamento per minori a rischio; l'Ufficio Politiche Sociali (adozione, affidi, abuso minorile) e il Centro Donna Giustizia (donne vittime della tratta con figli minori).

Gli incontri hanno valore legale di corso di formazione-aggiornamento ai sensi del DM prot. n. 802 del 19/6/2001, DM prot. n. 10962 dell'8/6/2005. Ai docenti iscritti verrà rilasciato attestato di frequenza e agli studenti iscritti attestato per accedere al credito formativo (info: gramsciferrara@gmail.com; kappadaniela32@gmail.com).

