GIORNATA VITTIME INNOCENTI MAFIE - Duecento gli studenti delle scuole secondarie presenti all'iniziativa organizzata da Centro di Mediazione e Ufficio Sicurezza Urbana del Comune di Ferrara Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie: alla Sala Estense la proiezione del film "Sicilian Ghost Story"

Il 21 marzo, primo giorno di primavera, si celebra dal 1996 la "Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle Vittime Innocenti delle mafie". Questa data è stata scelta simbolicamente come momento di rinascita verso una nuova giustizia sociale. Il ricordo delle vittime rappresenta infatti un elemento fondamentale per costruire una comunità consapevole e radicata nei principi della legalità.

In occasione di questa importante ricorrenza, il Centro di Mediazione del Comune di Ferrara, in collaborazione con l'Ufficio Sicurezza Urbana, ha organizzato presso la Sala Estense la proiezione del film "Sicilian Ghost Story", scritto e diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. L'opera cinematografica, liberamente ispirata al racconto "Un Cavaliere bianco" di Marco Mancassola, contenuto nella raccolta "Non saremo confusi per sempre", si basa sulle tragiche vicende legate a Giuseppe di Matteo, sequestrato all'età di dodici anni e successivamente ucciso da Cosa Nostra.

L'evento, dedicato agli Istituti Secondari di primo e secondo grado di Ferrara, ha visto la partecipazione di circa 200 studenti e 13 docenti provenienti dagli istituti Roiti, L. Einaudi, V. Bachelet e il Centro Studi Opera Don Calabria.

In sala Estense sono intervenuti per i saluti istituzionali il Prefetto Massimo Marchesiello e l'assessore alla Sicurezza Cristina Coletti.

"La mafia è uno stato parallelo in costante mutazione - ha spiegato alla platea di giovani il Prefetto Massimo Marchesiello -. Non è più il fenomeno violento delle stragi a cui abbiamo assistito negli anni '90: oggi è una piaga silenziosa presente e radicata in tutto il territorio, che continua a danneggiare tutti noi, direttamente o indirettamente. Il fenomeno di per sé è difficile da smantellare ma, come autorità, abbiamo il dovere di lavorare incessantemente per cercare di arginarlo. Come cittadini, invece, possiamo e dobbiamo scegliere di non girarci dall'altra parte, non rimanere indifferenti e agire nella legalità".

"Come Amministrazione, voglio sottolineare l'importanza che questo momento di riflessione riveste per la nostra comunità: è fondamentale organizzare eventi come quello odierno dedicati alle giovani generazioni, perché memoria e coscienza collettiva rappresentano un potente strumento di educazione civica - ha dichiarato l'Assessore Coletti -. In qualità di Assessore, ma prima ancora come persona che crede nella giustizia, vi invito a fare vostra questa storia. Lasciate che vi tocchi, che vi faccia arrabbiare, che vi spinga a riflettere. Solo così potremo costruire insieme una società che non dimentica e che lavora attivamente per un futuro di giustizia e legalità".

Sul palco anche Isabella Masina, vice presidente di Avviso Pubblico - patrocinatore dell'evento - e coordinatrice provinciale di Ferrara, che è intervenuta portando i saluti del presidente nazionale Roberto Montà.

Al termine della proiezione, gli studenti hanno partecipato a un dibattito sui temi della legalità, responsabilità e diritti, guidato da Isabella Masina e Catia Silva, testimone di giustizia ed ex consigliera di Brescello, primo comune dell'Emilia-Romagna sciolto per mafia.

LA SCHEDA del film "Sicilian Ghost Story"

"Sicilian Ghost Story" è un'opera cinematografica del 2017 scritta e diretta da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, liberamente ispirata al racconto "Un cavaliere bianco" di Marco Mancassola, contenuto nella raccolta "Non saremo confusi per sempre" (Einaudi, 2011; La nave di Teseo, 2018).

Il film si basa sulle tragiche vicende legate alla sparizione e all'omicidio di Giuseppe Di Matteo. Ambientato in un piccolo paese siciliano ai margini di un bosco, narra la storia di Giuseppe, un ragazzino di tredici anni che scompare misteriosamente. Luna, una sua compagna di classe innamorata di lui, rifiuta di rassegnarsi alla sua sparizione e si ribella al clima di omertà e complicità che la circonda. Per ritrovarlo, la giovane si addentra nel mondo oscuro che ha inghiottito il ragazzo, scoprendo in un lago una misteriosa via d'accesso. Solo il loro indistruttibile amore le permetterà di tornare indietro.

La pellicola ha inaugurato la Settimana internazionale della critica al Festival di Cannes nel 2017 e ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il David di Donatello per la Miglior sceneggiatura non originale.

