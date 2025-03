POLITICHE SOCIOSANITARIE - Pranzo sociale con 150 partecipanti. L'assessore Coletti: "Un'associazione di eccellenza che opera con umanità dentro l'eccellenza della Terapia Intensiva Neonatale" I 15 anni dell'Associazione Nati Prima festeggiati con tanta gioia e partecipazione

Un momento conviviale molto partecipato, per festeggiare 15 anni trascorsi al fianco dei bambini nati pretermine e sostenendo le famiglie in circostanze probanti. Giornata speciale, nel segno dell'aggregazione, per l'associazione Nati Prima, di cui ieri si sono festeggiati i 15 anni della fondazione con un pranzo al centro Rivana Garden partecipato da 150 persone. Fra coloro che non sono voluti mancare all'appuntamento - patrocinato dal Comune di Ferrara - l'assessore alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti, che ha espresso forte apprezzamento per l'attività svolta nel reparto della Terapia Intensiva Neonatale.

"Un'associazione di eccellenza - ha detto l'assessore Coletti - all'interno di un'altra eccellenza come la Terapia Intensiva Neonatale, da più di 50 anni un reparto del nostro ospedale che gode di alta considerazione in tutta Italia. L'attività che Nati Prima ha svolto in questi primi 15 anni, con la presidente Marika Massarenti e tutti i suoi volontari, ha impreziosito con professionalità ed umanità l'assistenza ai bambini nati prematuramente. Grande è anche il valore che vede l'associazione sempre pronta a sostenere i genitori, in un momento che solitamente è felice ma che in alcune circostanze si può rivelare traumatico per chi deve passare dalla terapia intensiva neonatale. Grazie per questi anni di determinazione, passione e competenza al servizio delle nostre famiglie, che sono sicura potranno beneficiare di questa professionalità ancora a lungo".

Nell'arco dei 15 anni, i volontari dell'associazione - quasi 50 quelli attivi al momento - hanno portato assistenza a quasi 700 famiglie del territorio e non solo. L'associazione ha inoltre stanziato circa 180mila euro per comprare strumentazioni da mettere a disposizione del reparto di terapia intensiva neonatale e 240mila euro per uno psicologo che almeno una volta al mese, o comunque su richiesta, è a disposizione delle famiglie.

"Siamo molto emozionati nell'aver raggiunto questo traguardo - ha aggiunto la presidente dell'associazione Nati Prima Marika Massarenti -, che quando siamo partiti consideravamo impensabile. L'unico vero obiettivo per il futuro è continuare a sostenere la Terapia Intensiva Neonatale e offrire sostegno psicologico ai genitori, garantendo anche un confronto con chi ha già passato questo momento difficile. Grazie a chi ci è sempre stato vicino e ci ha regalato una giornata piena di emozioni".

Fra i partner spicca il Lions Club Ferrara Piazza Ariostea, che ieri ha effettuato una donazione di 500 euro frutto dell'iniziativa natalizia "Babbi Natale in Sella", promossa in collaborazione con il Ciao Club Ferrara con l'intento di raccogliere fondi da destinare all'associazione. Questa somma aiuterà Nati Prima ad acquistare un video laringoscopio in favore del reparto. "Siamo molto felici di poter contribuire con una donazione, segno concreto di ringraziamento per i professionisti e per i volontari per quanto fanno quotidianamente per i più piccoli" ha dichiarato Diletta D'Andrea, presidente del club.

Alla festa dei primi 15 anni erano presenti anche Agostina Solinas, direttore della Neonatologia e della Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale Sant'Anna, e Maria Grazia Cristofori, coordinatore infermieristico degenza del reparto.

Ad allietare la giornata lo spettacolo di Andrea Poltronieri e i volontari di Pagliacci senza gloria, partner dell'associazione.

Nella foto: l'Assessore Cristina Coletti, con Marika Massarenti (presidente Nati Prima), Agostina Solinas (direttore della Neonatologia e della Tin del Sant'Anna), Maria Grazia Cristofori (coordinatore infermieristico degenza del reparto), Diletta D'Andrea (presidente Lions Club Ferrara Piazza Ariostea) e i partner dell'associazione

Immagini scaricabili: