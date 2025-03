POLITICHE GIOVANILI - Scadenza bando martedì 8 aprile 2025 alle 12 per giovani creativi tra i 18 e i 35 anni Musica, teatro, danza, circo contemporaneo: aperte le candidature per i contributi alla mobilità artistica internazionale del concorso Movin'up

Il concorso Movin'Up 2024/2025 dedicato all'Area Spettacolo e Arti Performative è realizzato da Ministero della Cultura, Associazione per il Circuito Giovani Artisti Italiani (GAI), Associazione Giovani Artisti dell'Emilia-Romagna (GA/ER) e Regione Puglia.

Movin'Up Spettacolo-Performing Arts è un bando rivolto a giovani creativi e creative tra i 18 e i 35 anni di età che operano con obiettivi professionali e che sono stati ammessi o invitati ufficialmente all'estero da enti pubblici o privati, istituzioni culturali, festival, organizzazioni internazionali, istituti di formazione e perfezionamento per esperienze di: residenza e/o produzione, co-produzione, circuitazione/tournée, formazione, specializzazione, promozione e visibilità (es. concorsi, residenze, corsi e seminari, workshop, stage, spettacoli, etc.).

Nella nuova sessione 2024/2025 i settori artistici ammessi afferiscono all'Area Spettacolo e Arti Performative: musica, teatro, danza, circo contemporaneo. Verranno prese in considerazione le attività all'estero con inizio e/o svolgimento compreso tra il 1° luglio 2024 e il 30 giugno 2025.

L'iniziativa, realizzata attraverso lo stanziamento di un fondo annuale, permette agli artisti e alle artiste di richiedere un sostegno per un'esperienza di mobilità artistica all'estero e di internazionalizzazione della propria carriera professionale. Il supporto di Movin'Up si configura come premio a copertura - totale o parziale - dei costi vivi sostenuti dai/dalle giovani emergenti per la realizzazione dei progetti selezionati, nelle varie destinazioni a livello mondiale.

Le richieste di sostegno alla mobilità internazionale per la sessione unica 2024/2025 possono essere presentate solo ed esclusivamente tramite procedura online sul sito www.giovaniartisti.it fino alla data di scadenza del Bando fissata a martedì 8 aprile 2025 alle ore 12.00 (ora italiana)

Il concorso è aperto a tutti gli artisti e le artiste che operano con obiettivi professionali nell'ambito dello Spettacolo e delle Arti Performative, rispondenti ai requisiti in elenco: età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti (ovvero che non abbiano ancora compiuto il 36° anno di età alla data di scadenza del presente Bando - nel caso di gruppi, tutti i componenti candidati devono rispettare il criterio anagrafico rientrando nella fascia d'età indicata; nazionalità italiana o residenza in Italia da almeno 1 anno alla data di presentazione della domanda (da autocertificarsi in fase di candidatura) - nel caso di gruppi, tutti i componenti candidati devono rispettare il criterio di nazionalità/residenza rientrando nella fascia d'età indicata.

La candidatura può riguardare attività di:

- residenza e/o produzione, co-produzione

- circuitazione/tournée

- formazione

- promozione

Ogni artista (singolo o gruppo) può accedere alle selezioni con 1 solo progetto e dunque presentare 1 sola candidatura.

Grazie alla partecipazione dell'Associazione GA/ER all'edizione 2024/2025 del concorso, una quota specifica di sostegno economico sarà riservata ad artisti e artiste under 35 (singoli e/o in collettivo) nati o residenti in Emilia-Romagna. Inoltre, quale valore aggiunto, in sede di valutazione verrà data particolare attenzione ai progetti all'estero che prevedono successivi ritorni e ricadute nella Regione Emilia-Romagna.

Le candidature per la Sessione Unica 2024/2025 potranno essere caricate sull'apposita piattaforma web a partire dalla data di attivazione e fino alla scadenza prefissata, salvo eventuali proroghe decise dai promotori del concorso ed esplicitate sul sito stesso.

I promotori del concorso comunicheranno l'esito delle selezioni ai vincitori e alle vincitrici entro 15 giorni lavorativi dalla data di stesura del Verbale della Commissione di Selezione, e contestualmente provvederanno alla pubblicazione sul sito www.giovaniartisti.it dell'elenco con i vincitori e le vincitrici per darne la necessaria pubblicità. Non verranno rilasciati giudizi e/o commenti e/o motivazioni individuali. Non sono previste graduatorie.

L'organizzazione invierà ai/alle partecipanti eventuali comunicazioni riguardanti le fasi del concorso tramite email. Si raccomanda di fornire un indirizzo e-mail reale e attivo.

Eventuali quesiti e chiarimenti sul presente bando dovranno pervenire esclusivamente via mail all'indirizzo di posta elettronica gai@comune.torino.it entro 1 settimana prima della scadenza per le candidature.

Sul sito www.giovaniartisti.it è presente una sezione Movin'Up - FAQ dove vengono periodicamente pubblicate le risposte alle domande più frequenti.

(Comunicazione a cura dei promotori)

Immagini scaricabili:

Allegati scaricabili: