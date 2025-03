AMBIENTE - Dal 25 al 28 aprile raccolta delle foto. Il 27 aprile escursioni nelle aree verdi cittadine. Vicesindaco Balboni: "tutti possono diventare protagonisti della ricerca, aumentando la consapevolezza sull'importanza della biodiversità" "City Nature Challenge 2025": anche Ferrara partecipa alla sfida internazionale e invita i cittadini a fotografare il maggior numero di specie di flora e fauna

Il Comune di Ferrara con il Museo di Storia Naturale e il CEAS Idea e il Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Prevenzione dell'Università di Ferrara aderiscono quest'anno per la prima volta al City Nature Challenge. Si tratta di una competizione amichevole internazionale per il rilevamento e la registrazione di osservazioni naturalistiche che si tiene ogni anno nel mese di aprile. Tutte le città iscritte alla sfida competono tra di loro per osservare e registrare su un'applicazione, nel nostro caso iNaturalist, il maggior numero di osservazioni naturalistiche fatte nella propria città. Le città che hanno aderito quest'anno nel mondo sono più di 700, di cui 20 in Italia; tra queste città c'è appunto anche Ferrara con il suo territorio comunale.

"Partecipare al City Nature Challenge significa non solo scoprire la natura che ci circonda, ma anche contribuire attivamente alla raccolta di dati scientifici fondamentali per la tutela dell'ambiente - afferma il vicesindaco Alessandro Balboni, con delega all'Ambiente -. Grazie alla citizen science, tutti possono diventare protagonisti della ricerca, aumentando la consapevolezza sull'importanza della biodiversità e sul ruolo che ciascuno può avere nella sua salvaguardia".

L'edizione del 2025 si svolgerà in due fasi: dal 25-28 aprile 2025 ci sarà la raccolta di fotografie di piante e animali selvatici, mentre dal 29 aprile - 4 maggio 2025 si avrà l'identificazione delle specie osservate.

I risultati saranno annunciati il 5 maggio 2025.

Partecipare è semplice: bisogna trovare la fauna e la flora selvatica, cioè piante, animali, funghi o qualsiasi altro organismo vivente; si scatta poi una foto con lo smartphone, annotando la posizione geografica dell'osservazione; infine, si carica la foto sull'app iNaturalist, oppure si può usare una fotocamera digitale e caricare le foto tramite PC. Vinceranno le città che avranno registrato il maggior numero di osservazioni naturalistiche, il maggior numero di specie di flora e fauna selvatica e avranno coinvolto il maggior numero di persone. È già possibile unirsi al progetto di Ferrara con il link https://www.inaturalist.org/projects/city-nature-challenge-2025-ferrara.

A Ferrara gli organizzatori hanno preparato anche due appuntamenti in presenza:

- il 5 aprile ci sarà un incontro alle 10:00 al Centro Idea, via XX settembre 152 a Ferrara, per dare spiegazioni sull'uso di iNaturalist,

- domenica 27 aprile si esploreranno alcune interessantissime aree della città.

Esplorazioni di domenica 27 aprile:

- Ritrovo alle ore 15.00 sulle Mura di Ferrara presso la Porta degli Angeli.

- Prima tappa esplorativa: area delle orchidee, con la guida di Lisa Brancaleoni, docente di botanica ed ecosistemi all'Università di Ferrara;

- Seconda e terza tappa: aree a sfalcio ridotto nei boschi di via Guido Carli e via Janus Pannonius; sul campo ci sarà la guida di Serena Magagnoli, ricercatrice entomologa dell'Università di Bologna, Carla Corazza, ricercatrice ecologa del Museo di Storia Naturale di Ferrara, e di Lisa Brancaleoni.

In attesa dell'oscurità verrà offerto un aperitivo per poi concludere con la

- quarta tappa nel Parco Urbano Bassani alla ricerca di pipistrelli e falene notturne, con la guida di Alessandra Peron di Naturale s.n.c., esperta nell'uso del bat detector, di Serena Magagnoli e di Carla Corazza.

Ogni attività durerà all'incirca un'ora. Il termine delle attività è previsto per le ore 21.00. Le osservazioni andranno inserite nel progetto "Citizen Science 2025: Ferrara" su iNaturalist. Si suggerisce l'adozione di un abbigliamento comodo e l'uso della bicicletta per gli spostamenti.

FORM DI ISCRIZIONE: La partecipazione alle attività in presenza è gratuita ma è necessario iscriversi usando questo link: https://bit.ly/moduloCNC2025.

Può partecipare alla raccolta di dati anche chi si trova in città esterne alla challenge usando il link https://www.inaturalist.org/projects/city-nature-challenge-2025-global-project

Le attività proposte per Ferrara rientrano fra le attività di Citizen Science Ferrara nel progetto USAGE - Urban Data Space for Green Deal del Comune di Ferrara.

La partecipazione di UNIFE avviene all'interno del progetto "NATURb-Orchids - Monitoraggio di popolazioni di orchidee spontanee in ambienti naturali e antropici", Progetto finanziato dall'Unione Europea - NextGeneration EU. L'evento è realizzato nell'ambito del National Biodiversity Future Center (NBFC), il primo centro di ricerca italiano dedicato alla biodiversità.

Gli organizzatori hanno aderito al Cluster Biodiversità che riunisce le città italiane che partecipano alla challenge: il cluster è coordinato da CESAB - Centro Ricerche in Scienze Ambientali e Biotecnologie di Roma che curerà la premiazione delle città in Italia. Ogni partecipante riceverà un attestato di cittadino scienziato.

Che cosa è e come funziona iNaturalist?

iNaturalist è un'applicazione mobile e una piattaforma online che consente agli utenti di registrare osservazioni sulla natura, identificare specie e contribuire alla costruzione di un database globale sulla biodiversità. È uno strumento collaborativo di citizen science, usato da scienziati, appassionati di natura, studenti e cittadini per esplorare e documentare la fauna e la flora nel loro ambiente.

Gli utenti possono caricare fotografie di ogni organismo vivente che incontrano. Le osservazioni includono la posizione GPS per documentare dove l'organismo è stato trovato.

L'app, disponibile per Android e iOS e accessibile anche via PC al sito www.inaturalist.org, utilizza un algoritmo di riconoscimento delle immagini e suggerisce possibili identificazioni. Gli utenti possono ricevere aiuto da una comunità globale di esperti e appassionati per confermare le specie.

(Comunicazione a cura del Comune di Ferrara - Museo di Storia Naturale e Centro Idea - e dell'Università di Ferrara)

