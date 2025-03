BIBLIOTECA ARIOSTEA - Mercoledì 2 aprile 2025 alle 17 incontro con l'autore in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web "Il nome di Este": nel libro di Pino Garavello un "Viaggio sulle tracce di Casa d'Este"

E' un viaggio alla ricerca delle origini de "Il nome di Este" quello contenuto nel libro di Pino Garavello che mercoledì 2 aprile 2025 alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17, Ferrara). Dialogherà con l'autore: Mirella Cavallari.

L'incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Dove è arrivato il 'Nome' di Este? Situata nelle propaggini meridionali dei Colli Euganei, Este, già importante località nella preistoria in quanto capoluogo dei Paleoveneti, fu centro degno di nota ai tempi di Roma, come testimoniano gli scavi archeologici e i reperti custoditi all'interno del Museo Nazionale Atestino. Dopo le invasioni barbariche l'importanza del sito andò scemando e si dovette aspettare l'anno 1000 prima di vedere risorgere il nome di Este. Ciò avvenne grazie a un'illustre famiglia di origini longobarde che diede inizio a una fra le più longeve dinastie nobili della storia: Casa d'Este. Dislocati in varie parti d'Italia, sono molto numerosi i monumenti che, grazie a questa famiglia, si possono fregiare del titolo di 'estense' o dell'appellativo 'd'Este'. Nella storia di questa casata è coinvolta anche la famiglia dei Reali Inglesi le cui origini sono le stesse di Casa d'Este. Scopo di questo libro è quello di presentare tali testimonianze storiche.



Pino Garavello, nato a Solesino (PD), è dal 1962 cittadino di Este dove frequenta il liceo classico. Conseguita la laurea in Scienze Biologiche presso l'Università di Padova, percorre la carriera di insegnante di materie scientifiche presso scuole della provincia patavina. Si dedica quindi a letture sul Veneto, sulla sua storia e su quella della propria città. Ne nasce pertanto questa piccola opera che viene dedicata ai suoi concittadini, con la speranza che possano scoprire eventi poco noti e magari essere stimolati ad approfondire la conoscenza.

