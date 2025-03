SPORT - Presentato l'evento di domenica 6 aprile 2025, interamente 'plastic free'. Previsto il villaggio delle associazioni. In Piazza Castello torna Vivicittà, tra sport e promozione sociale

La quarantunesima edizione della manifestazione nazionale Uisp VIVICITTA' sarà protagonista della giornata di domenica 6 aprile 2025. Organizzata da Uisp Ferrara e patrocinata dal Comune di Ferrara con il contributo di alcuni partner, la manifestazione avrà come novità il punto di partenza e arrivo in Piazza Castello, con la corsa competitiva adulti e giovanili oltre la camminata non competitiva. Il programma in sintesi prevede il ritrovo dei partecipanti dalle 7.30 in piazza Castello. Alle 9 partenza delle categorie giovanile sulle distanze di 300-500 e 1500 metri, poi alle 9.30 partenza gara competitiva (10km) in coda camminata non competitiva (5/10 km) e camminata con gli amici a quattro zampe.

L'appuntamento sportivo è stato presentato lunedì 31 marzo 2025 nella Sala Arengo del Comune Ferrara, dall'assessore allo sport del Comune di Ferrara Francesco Carità, insieme a Eleonora Banzi, presidente Uisp Ferrara, Andrea De Vivo componente comitato organizzatore UISP e Daniele Trevisi, speaker dell'evento, insieme a rappresentanti delle associazioni ferraresi di volontariato e partner della manifestazione come AIC, ANT, AVIS, Il Mantello.

"Ringrazio ancora una volta gli organizzatori Uisp - ha sottolineato l'assessore comunale allo Sport Francesco Carità - per questa bella opportunità, un'iniziativa che darà certamente lustro alla nostra città perché consentirà a tanti appassionati del podismo di vedere e apprezzare le bellezze del nostro centro storico mentre camminano o corrono. Importante anche lo spazio dedicato agli amici a quattro zampe, un momento di condivisione che promuove la corretta fruizione della città".

Altra novità per l'edizione 2025 riguarda il giorno prercedente, sabato 5 aprile dalle 15 alle 18.30 in piazza Municipale Ferrara, dove si potranno ritirare i pettorali e pacco gara dei partecipanti iscritti, oltre per effettuare le ultime iscrizioni. L'appuntamento, poi vedrà la presenza delle società sportive affiliate Uisp comitato di Ferrara, al fine di promuovere lo sport per tutti.

Questa manifestazione denominata la "corsa più grande del mondo" abbraccia in un'unica, originale formula, atleti professionisti, sportivi della domenica e famiglie con la competitiva di 10km oltre alla passeggiata ludico motoria in tante città italiane ed estere, partenza per tutti allo stesso orario, unica classifica in base ai tempi compensati. Nello specifico Ferrara il percorso della competitiva e non competitiva attraverserà le vie del centro estense, per apprezzare le bellezze architettoniche e storiche su tutte il Castello Estense, dove quest'anno partirà Vivicittà.

Ogni anno a Vivicittà viene individuato un tema per cui battersi: la pace, i diritti umani, il rispetto ambientale, l'uguaglianza sociale, la solidarietà tra i popoli. Perché la libertà (di correre) non sia un privilegio di pochi. Per la 41^ edizione di Vivicittà, come Uisp Ferrara, è stato prevista la collaborazione e la presenza delle associazioni di volontariato del territorio estense, per le stesse sarà destinata un'area in Piazza Castello, a loro dedicata.

Nell'edizione 2025 del 'Vivicittà' si consolida il coinvolgimento diretto del liceo scientifico 'Roiti' di Ferrara, che nell'ambito dei percorsi competenza trasversali per l'orientamento, sono coinvolti 20 alluni della classe quarta ad indirizzo sportivo. Un percorso di coinvolgimento che si è articolato attraverso incontri tematici, in cui si sono approfonditi ed illustrate tutte le 'fasi' su come organizzare un evento podistico, nello specifico 'Vivicittà'.

La manifestazione è al 100% plastic free. Vale a dire che nell'organizzazione della stessa non verranno utilizzate plastiche monouso. È un impegno che l'UISP ha preso in fase di concessione di patrocinio da parte del Ministero dell'Ambiente, nel rispetto della scelta congressuale di misurare le attività in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda Onu 2030.

Una curiosità storica relativa alle primissime due edizioni di Vivicittà è che si sono svolte sulla distanza della mezza maratona nel 1984 vinse Orlando Pizzolato mentre nel 1985 il ferrarese Massimo Magnani dall'anno successivo si passò all'attuale distanza, inizialmente il VIVICITTA' si teneva nella piazza centrale, per poi spostarsi in altre zone del centro estense

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

