POLITICHE SOCIOSANITARIE - Sabato 5 aprile 2025 camminata solidale. Ass. Coletti: "Autismo sindrome che condiziona il sistema familiare e che va affrontata con azioni coordinate" "Camminiamo insieme" con la Fondazione Dalla Terra alla Luna per accendere i riflettori sulle tematiche legate all'autismo

Passo dopo passo per prendere consapevolezza sull'autismo. Anche quest'anno Ferrara celebra la "Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo" (2 aprile) con la manifestazione "Camminiamo insieme", organizzata per il prossimo sabato 5 aprile, dalla Fondazione Dalla Terra alla Luna. La camminata, non competitiva, di circa 3,5km partirà come di consueto dalla sede della Fondazione di via dei Calzolai 223 a Malborghetto di Boara. I partecipanti, con indosso la maglietta blu - colore simbolo della sensibilizzazione sull'autismo -, partiranno alle 9:45 (iscrizioni dalle 9) e, dopo aver percorso un circuito ad anello che costeggia via dei Calzolai e via Gramicia, faranno rientro alla sede della Fondazione, dove li attenderà un buffet preparato dai ragazzi di Dalla Terra alla Luna. La manifestazione beneficia del patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara.

L'iniziativa è stata presentata oggi in conferenza stampa dall'assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti e dalla presidente della Fondazione Dalla Terra alla Luna Mariella Ferri, accompagnata dai volontari Piero Balboni e Barbara Zagaglia.

"L'attesa che caratterizza le settimane prima della manifestazione - ha dichiarato l'assessore Cristina Coletti - è una testimonianza di vicinanza importante da parte della città e dell'Amministrazione, che nei confronti di una tematica come l'autismo ha sempre dimostrato sensibilità e volontà di mettere in campo le progettualità più efficaci a dare risposte alle famiglie. L'autismo è una sindrome che condiziona il sistema familiare e la rete amicale, e che va affrontata con azioni coordinate tra tutte le istituzioni sociosanitarie presenti sul territorio. Ringrazio la presidente Mariella Ferri e tutti i volontari di Dalla Terra alla Luna, realtà che a Malborghetto di Boara sta costruendo una sede di eccellenza, i cui lavori sono partiti 3 anni fa, proprio in circostanza di questa iniziativa. Il 2 aprile, inoltre, si illuminerà di blu la fontana di piazza della Repubblica, per sensibilizzare ulteriormente i cittadini affinché l'impegno e la sensibilità nei confronti di questa condizione non sia solamente un giorno all'anno".

"La manifestazione è nata e cresciuta - ha ricordato Mariella Ferri - per richiamare l'attenzione verso il 2 aprile, Giornata mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, con l'intento di contribuire a creare, anche sul nostro territorio, una società inclusiva e di rendere partecipi i ragazzi della Fondazione nell'organizzazione attiva dell'iniziativa. Ci saranno i ragazzi del progetto 'De gustibus', che hanno ricevuto una formazione nell'ambito ristorativo, che si occuperanno della preparazione del buffet previsto dopo la camminata. Altri ragazzi venderanno le uova della fondazione, accompagnate da un gadget creato da loro, un segnalibro. Ci sono, poi, nell'associazione, sei membri più giovani, che alla fine della loro formazione si aggiungeranno al progetto 'De gustibus', orientato all'inserimento lavorativo e occupazionale. Finalmente - ha poi annunciato Mariella Ferri - si avvia verso le fasi conclusive la costruzione della nostra nuova sede, la 'Fattoria sociale', che accoglierà i ragazzi per le nostre attività del 'durante e dopo di noi'".

La presidente alla Fondazione, assieme ai volontari, ha poi ringraziato l'Amministrazione comunale per il costante sostegno alle loro iniziative e progetti. Ringraziamenti sono stati rivolti anche a tutti coloro, compresi gli scout Agesci di Copparo, che in queste settimane stanno lavorando per rendere accogliente la sede della partenza della camminata. I partecipanti saranno scortati dai bikers del Moto Club di Francolino e anche quest'anno non mancherà la diretta della Radio web della Pro loco di Poggio Renatico, che accompagnerà l'evento con allegria e buonumore.

Per la partecipazione si richiede una quota di 12 euro, a parziale copertura delle spese.

Programma di sabato 5 aprile 2025:

Ore 9 ritrovo presso la sede di via dei Calzolai 223 (Malborghetto di Boara, Ferrara), dove sarà possibile iscriversi (non è richiesta la preiscrizione);

Ore 9.45 partenza della camminata;

Ore 11.30 buffet offerto dai ragazzi della Fondazione e intrattenimento.

Per informazioni è possibile chiamare il 345 2977721.

Nella foto in alto, da sinistra: Mariella Ferri (presidente Fondazione Dalla Terra Alla Luna); Cristina Coletti (Assessore alle Politiche Sociosanitarie); Barbara Zagaglia (volontaria) e Piero Balboni (volontario).

Immagini scaricabili: