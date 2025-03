CONFERENZA STAMPA 3 - Mercoledì 2 aprile 2025 alle 11:30 nella sala dell'Arengo della residenza municipale di Ferrara Presentazione degli eventi organizzati dal Comitato Paralimpico

Mercoledì 2 aprile 2025 alle 11:30 nella Sala dell'Arengo della Residenza Municipale si terrà la conferenza stampa di presentazione di due eventi promossi dal Comitato Italiano Paralimpico e il CASP di Ferrara.

All'incontro con i giornalisti interverranno:

- Francesco Carità, assessore allo sport del Comune di Ferrara;

- Giuseppe Francesco Alberti, delegato CIP - Ferrara;

- Mauro Borghi, direttore CASP - Ferrara;

- Giorgio Tosi, presidente CUS;

- Mirko Rimessi, moderatore.

Questi i due eventi che verranno presentati: - sabato 5 aprile 2025 alle 14:30 partita della Nazionale Italiana di Calcio Amputati al CUS di Ferrara (via Gramicia, 41); - martedì 8 aprile dalle 9:30 alle 12:30 incontro con le scuole superiori in sala estense per parlare di "Rivoluzione Paralimpica: Storia, Cultura e Suggestioni di un Movimento che vuole cambiare il Mondo", parte integrante del percorso didattico che si concluderà a settembre con Sport Is Live/Life "ricordando Fabio Falchetti".

