BIBLIOTECA BASSANI - "Dialoghi d'autore": mercoledì 2 aprile 2025 alle 17 incontro in via Grosoli 42 (Barco - Ferrara). Ingresso libero "Costellazioni d'autore": nel libro di Daniela Cappagli il pensiero e le opere di grandi "Maestri di conoscenza"

Raccoglie undici saggi su altrettanti grandi "Maestri di conoscenza" il libro di Daniela Cappagli "Costellazioni d'autore" che mercoledì 2 aprile 2025, alle 17, sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara). Dialogherà con l'autrice: Dalia Bighinati.

L'appuntamento rientra nel ciclo "Dialoghi d'autore", dedicato alle autrici e agli autori del nostro territorio.

L'incontro è a ingresso libero.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Nel libro Costellazioni d'autore si possono leggere undici saggi su grandi maestri di conoscenza, che ci hanno lasciato un patrimonio culturale importante, ricco di saperi.

Si tratta di autori che hanno percorso diverse vie nella realizzazione delle loro produzioni e hanno operato in ambito letterario, linguistico e artistico-pittorico. Sono maestri di cui l'autrice ha attraversato la vita e i lavori e che affascinano ognuno con la specificità dello stile. L'originalità compositiva, la creatività, la forza del pensiero, il messaggio di libertà hanno costituito un motivo importante per scrivere queste pagine.

Daniela Cappagli, già docente di lettere, dopo la laurea ha conseguito il Master in Storia dell'Arte. Per sei anni ha svolto il ruolo di Presidente del Distretto Scolastico di Ferrara con esperienze in attività di Orientamento e Integrazione. Da sempre opera nell'Associazionismo per la piena realizzazione dei diritti umani e per la promozione culturale. Ha copubblicato il libro A scuola con i Nomadi, per una testimonianza di integrazione. Dipinge per passione e ha partecipato a esposizioni e mostre anche con le altre arti figurative. Ha illustrato la favola Il pozzo incantato e la Giraffa Selene, ed. Scaranari, 2021. Attualmente opera nell'Istituto Gramsci di Ferrara e da dodici anni è responsabile di un ciclo di iniziative culturali incentrate su 'Conoscenza e Democrazia'.

La locandina dell'evento: Cappagli

La locandina del ciclo: Dialoghi d'autore aprile

Per info contattare la biblioteca allo 0532797477 o scrivere a info.bassani@comune.fe.it.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it.

Immagini scaricabili: