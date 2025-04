UNIVERSITA' - Presentazione in Comune con vicesindaco Balboni e organizzatori Ascaf Iniziano le Settimane dello Studente: ciclo di conferenze e iniziative per raccontare l'Arica e gli studenti africani in Italia

Ferrara 01/04/2025 - Presentato oggi, martedì 1 aprile 2025 in conferenza stampa - presenti tra gli altri il vicesindaco Alessandro Balboni, insieme al fondatore, al presidente e a un iscritto dell'associazione ASCAF Mathurin Tengueu, Robert Dam'Ntote Douti e Adokou Kokouvi Zambé - il fitto programma di iniziative per le Settimane dello Studente, una iniziativa culturale promossa dall'Associazione Studenti Continente Africano Ferrara (ASCAF). Serate culturali per approfondire la cultura africana e le possibilità degli studenti africani in Italia, patrocinata dal Comune di Ferrara. Diversi sono i temi che verranno trattati nel corso dell'iniziativa, dalla possibilità del ritorno in Africa dopo gli studi, alle implicazioni economiche del Franco CFA, fino a momenti di approfondimento sulla cultura africana, concludendo con una manifestazione sportiva interdisciplinare.

"Immigrazione e integrazione sono un tema critico per il nostro Paese e vanno affrontate in maniera concreta. - esordisce il vicesindaco Alessandro Balboni con delega ai rapporti con l'Università - supportando questo evento proponiamo un altro punto di vista, ossia quello di coloro i quali vengono in Italia con lo scopo di formarsi, studiare e riportare conoscenze professionalità nel proprio paese di origine. Ferrara ospita una numerosa comunità di studenti universitari africani, con la quale intendiamo collaborare per dimostrare che un sistema di integrazione alternativo è possibile".

Il primo appuntamento si svolgerà martedì 1 aprile 2025 nella Sala della Musica alle 18:30 e sarà incentrato sul percorso di formazione degli studenti africani in Italia nonché sull'opportunità di tornare in Africa dopo gli studi. Alla tavola rotonda siederanno il Prefetto dott. Massimo Marchesiello, il prorettore Marco Luca Pedroni, la coordinatrice Er-go Elisa Bortolotti, il presidente del Consiglio Degli Studenti di Unife Ludovico Nanetti, il presidente dell'ASCAF Dam'Ntote Douti. La conferenza sarà moderata dal fondatore dell'associazione il dott. Mathurin Tengueu.

"Speriamo in una vasta partecipazione - spiega il dott. Tengueu, fondatore di ASCAF - abbiamo sviluppato le nostre iniziative culturali in modo da dare voce a tutti per poter esprimere diversi punti di vista. Fondamentale per noi un confronto aperto e schietto, solo in questo modo si potrà dare vita o nuova linfa all'interculturalità."

Il ciclo di conferenze si svilupperà su tre settimane, per un totale di otto eventi. Il programma completo dell'iniziativa sarà disponibile sui canali ufficiali dell'associazione ASCAF.

