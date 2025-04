POLITICHE PER LA FAMIGLIA - Il 5 e 6 aprile 2025 iniziativa promossa in collaborazione da Ado e FEshion Eventi. Ass. Coletti: "Opportunità di divertimento e di solidarietà" Un fine settimana dedicato alle famiglie: al parco Pareschi torna la Festa di Primavera

Con l'arrivo della primavera torna anche la festa a lei dedicata, per un fine settimana pieno di giochi, laboratori e svago per bambini e famiglie. A tutto questo si aggiunge il valore solidale, che rende immancabile l'appuntamento. Sabato 5 e domenica 6 aprile 2025 dalle 10, il parco Pareschi sarà teatro della "Festa di Primavera", manifestazione promossa da Fondazione Ado e da FEshion Eventi, con il patrocinio dell'Assessorato alle Politiche per la Famiglia del Comune di Ferrara.

"Una manifestazione ormai storica - dice l'assessore comunale alle Politiche per la Famiglia Cristina Coletti - che si ripropone per offrire due giorni di felicità alle famiglie ferraresi e non solo, in uno dei parchi più suggestivi come il Pareschi. Tutto ciò è possibile grazie alla proficua collaborazione tra Fondazione Ado e FEshion Eventi, che continua a generare ricadute positive per il territorio. Alle opportunità ludiche per i più piccoli, infatti, si affianca la possibilità di destinare fondi in favore delle attività di assistenza oncologica realizzata con dedizione e umanità dai professionisti e dai volontari di Ado".

All'interno del parco saranno allestite bancarelle di artigianato, aree ristoro, workshop per grandi e piccini, un mercatino delle mamme, aree bimbi per laboratori creativi e caccia alle uova, una zona destinata ai giochi di una volta, gonfiabili, un percorso sensoriale e dj set. In più, sabato pomeriggio alle 16 ci sarà uno spettacolo di burattini, mentre dalle 15 di domenica l'appuntamento è con Pompieropoli.

L'ingresso al parco Pareschi è libero e gratuito, mentre alcune attività sono su prenotazione. Il ricavato di quanto raccolto andrà a sostegno di Ado. Per informazioni 0532/972400, oppure ufficio.iniziative@adohtf.it.

Questo il PROGRAMMA completo:

Sabato 5 aprile:

- ORE 10,30: cook lab "FIORI IN FROLLA" (3-10 anni): Cuffiette e grembiuli alla mano ci trasformiamo in piccoli chef e decoreremo dei biscotti di frolla.

- ORE 11,30: CACCIA ALLE UOVA (da prenotare qui: https://feshioneventi.it/prodotto/la-caccia- alle-uova-2025/ )

- ORE 14,30: IL MAZZOLIN DI FIORI - lettura albo illustrato di "Quel fiore mio" e creazione di un mazzolino di fiori (età: 2-8 anni)

- ORE 15,30: CACCIA ALLE UOVA (da prenotare qui: https://feshioneventi.it/prodotto/la-caccia- alle-uova-2024/ /)

- ORE 16,30: CACCIA ALLE UOVA (da prenotare qui: https://feshioneventi.it/prodotto/la-caccia- alle-uova-2024/ )

- ORE 17,30: MAGIE DI PRIMAVERA - indossiamo i panni dei piccoli scienziati e scopriamo insieme le magie della primavera grazie alla scienza (età: 3-10 anni)

Domenica 6 aprile:

- ORE 10,30: "LA PRIMAVERA DELLE API"

Lettura albo "una vita da ape ", dopo la lettura dell'albo insieme pianteremo un mix di fiori salvati da portare nel nostro giardino! (età: 3-10 anni)

- ORE 11,30: CACCIA ALLE UOVA (da prenotare qui: https://feshioneventi.it/prodotto/la-caccia- alle-uova-2024/ )

- ORE 14,30: "I cake pops ispirati al giardino di Magritte": Cuffiette e grembiuli alla mano ci trasformiamo in piccoli chef! Creeremo i nostri cake pops E li decoreremo ispirati dalla storia e i quadri di Magritte! (età: 3-10 anni)

- ORE 15,30: CACCIA ALLE UOVA (da prenotare qui: https://feshioneventi.it/prodotto/la-caccia- alle-uova-2024/ )

- ORE 16,30: CACCIA ALLE UOVA (da prenotare qui: https://feshioneventi.it/prodotto/la-caccia- alle-uova-2024/ )

- ORE 17,30: CACCIA AL TESORO DI PRIMAVERA: Passeggiando e respirando aria di primavera che si trasformeremo in piccoli detective imbattendoci in indizi e prove da superare! (età: 3-10 anni)

Tutte le attività ludiche e laboratoriali sono a cura degli animatori de "Il bosco delle meraviglie". Ogni attività costa 7 euro ed è riservata a massimo 20 bambini.



Ma le attività non finiscono qui...

Entrambe le giornate sarà inoltre presente la Raccontastorie Roberta Riboli che ci delizierà con storie e racconti incantati sotto gli alberi del parco.

Sabato dalle ore 16 spettacolo di burattini ad opera della Compagnia Città di Ferrara che metterà in scena Le Avventure di fagiolino.

Domenica dalle 15 alle 18 Pompieropoli.

Nella foto l'Assessore Coletti insieme ai volontari di Fondazione Ado ad una Festa di Primavera degli anni scorsi

Immagini scaricabili: