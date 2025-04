BIBLIOTECA BASSANI - Sabato 5 aprile 2025 alle 10 appuntamento in via Grosoli 42 (Barco - Ferrara). Ingresso libero "Ti ho fatto con gli occhi verdi": alla Bassani il monologo teatrale di Fabrizia Lotta

Si intitola "Ti ho fatto con gli occhi verdi" il monologo teatrale scritto da Fabrizia Lotta, che sabato 5 aprile 2025 alle 10:00 sarà messo in scena dalla stessa autrice alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco, Ferrara). Il reading sarà accompagnato alla chitarra da Leonida Fava.

L'appuntamento è a ingresso libero.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Una bambina, una ragazza, una donna che cresce con un padre che parlava ai fiori. Discorsi lunghissimi e profondi.

Con lei non parlava.

Con i fiori sì. Eppure ha sempre saputo, tramite loro, cosa lui volesse dirle. L'ha fatta con gli occhi verdi proprio per non farle perdere niente del verde del mondo.

Tra ironia e poesia, leggerezza e malinconia, il racconto di un amore grande e pieno di verde.

Scarica la locandina dell'evento: monologo Fabrizia Lotta

Per info contattare la biblioteca allo 0532797477 o scrivere a info.bassani@comune.fe.it.

â–º Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it.

Immagini scaricabili: