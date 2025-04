BIBLIOTECA BASSANI - Martedì 8 aprile 2025 alle 17 incontro in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara). Aperte le iscrizioni Le indagini psicobiografiche di Adello Vanni sui luoghi e i quadri metafisici ferraresi di Giorgio De Chirico

Sarà dedicato ai luoghi metafisici di Ferrara l'ultimo appuntamento, martedì 8 aprile 2025 alle 17, alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Ferrara) con il ciclo di incontri, a cura di Adello Vanni, su "La metafisica di De Chirico", spiegata secondo i criteri della psicobiografia.

L'appuntamento è a partecipazione gratuita con prenotazione da effettuare chiamando il numero 0532797414 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Ferrara, è stata la capitale della Metafisica tra il 1915 e il 1918. Continuiamo a seguire, quindi, gli artisti-soldato nei loro incontri fuori dalle caserme, quando potevano, finalmente, dedicarsi alla elaborazione delle loro strambe poetiche, in pittura e in letteratura. Alcuni resoconti dei loro incontri, per fortuna, sono rintracciabili nei diari, nei libri e nelle autobiografie, oltre che nelle loro opere, per cui si viene a scoprire, ad esempio, quanto l'arte metafisica ferrarese sia stata influenzata dalle passeggiate nel Ghetto e dalle letture dell'Antico Testamento, specialmente in Savinio e de Chirico. Attraverso gli studi psicobiografici, inoltre, possiamo cercare di comprendere maggiormente molti quadri metafisici del de Chirico ferrarese e parigino, nei quali si può intravedere il percorso dell'elaborazione iconografica del lutto paterno (iniziata nel 1909) e anche la sua risoluzione, avvenuta a Ferrara nel primo semestre del 1917, contemporaneamente all'innamoramento e fidanzamento con Antonia Bolognesi.



Il ciclo di lezioni è a cura del dott. Adello Vanni, medico psichiatra a Ferrara il quale da sempre ama approfondire dal punto di vista psicobiografico l'arte Metafisica, specialmente quella ferrarese, animata ed inventata da cinque artisti-soldato nel periodo della Grande Guerra: Giorgio de Chirico e Alberto Savinio, Carlo Carrà, Filippo de Pisis e Mario Pozzati. Nel triennio 1915-1918 la "provinciale" Ferrara è stata inconsapevolmente la capitale dell'arte metafisica, una esperienza di nicchia pre-surrealista molto importante nella storia dell'arte europea. Il corso didattico, che comprende quattro incontri, intende risvegliare la curiosità e l'interesse su questo argomento culturale, sia pittorico che letterario.

Qui la locandina con il calendario del ciclo di lezioni la Metafisica di De Chirico

Info e prenotazioni allo 0532797414 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Immagini scaricabili: