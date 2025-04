COMMERCIO - Da venerdì 11 a domenica 13 aprile 2025 in piazza Trento Trieste "Calici di Primavera" torna sul Listone con degustazioni di vini da tutt'Italia

"Calici di Primavera", è la manifestazione in programma a Ferrara da venerdì 11 a domenica 13 aprile 2025. Tre giorni dedicati alla degustazione di vini con cantine provenienti da diverse zone d'Italia e specialità culinarie per chi vuole accompagnare i calici. L'appuntamento è organizzato sul Listone, nella piazza Trento Trieste in pieno centro storico di Ferrara, all'interno di un'area allestita nei toni pastello predisposto con accompagnamento musicale per tutte e tre le serate, ballo e possibilità alla domenica di partecipare a un laboratorio d'arte.

Alla presentazione ai giornalisti dell'iniziativa - alla sua 6.a edizione - sono intervenuti l'Assessore al Commercio del Comune di Ferrara; le organizzatrici di Feshion Eventi Alessandra Scotti e Olimpia Ferro, il referente dello sponsor Autosalone Cavour Enrico Lionello.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori - Calici di Primavera torna a Ferrara per la sua sesta edizione in una delle Piazze più belle d'Italia, piazza Trento Trieste.

L'evento si svolgerà venerdì 11 aprile dalle 19 alle 24, sabato 12 aprile dalle 18 alle 24 e domenica 13 aprile dalle 17 alle 23.

Tre giorni dedicati al vino e alla primavera con l'allestimento di un colorato villaggio in pieno centro storico, un ricco programma e tanta musica!

Acquistando il ticket sul sito www.feshioneventi.it in prevendita, costerà solamente 12€ invece che 15€ e comprenderà:

- 1 Porta calice

- 1 Calice in vetro (con cauzione)

- 10 gettoni (Fiori d'oro) con cui creare la propria degustazione - da 1 a 3 gettone a calice a seconda del vino

Programma:

Venerdì 11 aprile dalle 19 alle 24 una serie di Dj Set con "Waffleddasizzla", "Juan" e "David & Sax"

Sabato 12 aprile dalle 20 alle 22 concerto swing e rockabilly "Perry e Lady Martini" anni 50 - animazione a cura di "Crazy Swing School" a seguire Dj Set con i "Millenials" fino alle 24

Domenica 13 aprile dalle 17 alle 18 "Paint&Wine Experience a cura del maestro d'arte Tommy Frizzale (a pagamento su prenotazione, max 20 partecipanti)

Aziende Vinicole:

Friuli Venezia Giulia

Sosol

Piemonte

Mascarello Michele & Figli

Tenuta Barone - Focus Export

Trentino Alto Adige

Delaiti

Lombardia

Cantina Bergamasca - Focus Export

Veneto

Nepos Villas

Il Picco

Monte Viale

Bronzato

Barbaran

Emilia Romagna

Gaggioli

Antica Cantina Parmigiana - Focus Export

I Due Aironi

Marche

Conti di Buscareto - Focus Export

Simone Capecci

Cerbero

Lazio

Cantina Tre D

Puglia

Maffione

Sardegna

Mandrolisai

Locci Zuddas - Focus Export

Cumitasanna- Focus Export

Sicilia

Az. Agricola Giammetta - Focus Export

Liquori, Gin e Distillati

Distilleria Ceschia (Friuli Venezia Giulia)

Paesano Liquori (Sicilia)

MarGin (Emila Romagna)

Moka's Gin (Veneto)

Aziende Gastronomiche

Zagulì

Antica Porchetteria di Ariccia

Love Sicily

Romagna Street Food

Sponsor: Autosalone Cavour, Stel, Wall Street, Fit Up e Gdr

Con il Supporto di ONAV e del Comune di Ferrara

