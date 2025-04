CULTURA - Appuntamenti pubblici da aprile a novembre alla biblioteca Ariostea, a palazzo Schifanoia e alla Sala Estense Al via il calendario 2025 degli eventi dell'Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara, tra conversazioni, incontri per i più giovani e convegni internazionali

L'Istituto di Studi Rinascimentali (ISR) presenta anche per il 2025, un corposo calendario di iniziative organizzate con il Servizio Musei d'Arte del Comune di Ferrara e con la collaborazione della Fondazione Ferrara Arte. Ad aprire la rassegna dei numerosi eventi, che prevedono il coinvolgimento di studiosi di fama internazionale, è il ciclo "Una costellazione di libri: letture e conversazioni dell'Istituto di Studi Rinascimentali" giunto ormai alla sua terza edizione. Attraverso sei incontri aperti alla cittadinanza e organizzati anche in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Ferrara, verranno proposti temi affascinanti in vari ambiti della cultura Rinascimentale.

Gli appuntamenti programmati dall'Istituto di Studi Rinascimentali, anche attraverso la supervisione del direttore dell'Istituto Marco Bertozzi, impegnato da decenni nella ricerca e diffusione della cultura rinascimentale, sono quest'anno particolarmente significativi come sottolineato anche dall'assessore alla Cultura del Comune di Ferrara: nel 2025 si celebrano infatti i 30 anni dall'inserimento di Ferrara, città del Rinascimento nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco, come centro intellettuale e artistico che attirò le più grandi menti del Rinascimento italiano nel XV e XVI secolo.

Il calendario 2025, che ha preso il via martedì 25 marzo con la presentazione del volume Niccolò Copernico, Ferrara e le Università nel Rinascimento. Studenti, docenti, eredità a cura di Marco Bresadola (Il Mulino, 2024), proseguirà anche per i successivi incontri sempre alle 17 nella Sala Agnelli della Biblioteca Ariostea. Martedì 8 aprile con la presentazione del libro Acque della magia. Matteo Maria Boiardo e L'inamoramento de Orlando di Rosita Copioli (Metilene, 2024), martedì 6 maggio la presentazione del volume Il fuoco sacro della terracotta. Giovanni de Fondulis tra Lombardia e Veneto di Marco Scansani (Tre Lune Edizioni, 2024), seguito la settimana successiva, martedì 13 maggio, dalla presentazione de Il giovane meraviglioso. Vita di Pico della Mirandola di Raphael Ebgi (Einaudi Editore, 2024). Il calendario propone il quinto appuntamento, in collaborazione con gli Amici della Biblioteca Ariostea, martedì 27 maggio con la presentazione del volume Antonio Musa Brasavola e la sua opera. Umanesimo, medicina e spiritualità alla corte estense del Cinquecento di Gionata Liboni (Mimesis Edizioni, 2024). La serie degli incontri letterari terminerà mercoledì 8 ottobre con la presentazione del recentissimo libro Il potere velato. Tirannide, eguaglianza, libertà da Tacito a Spinoza di Michele Ciliberto (Editori Laterza, 2025).

Tutti gli incontri del ciclo potranno essere seguiti anche da remoto sulla pagina Youtube ufficiale della Biblioteca Ariostea, collegandosi al canale Archibiblio Web TV.

L'ISR quest'anno ha coinvolto nel suo progetto culturale anche i giovanissimi: Mercoledì 16 aprile nella Sala conferenze del Museo Schifanoia alle 17, in occasione della prima edizione del ciclo "A scuola con il Rinascimento" si terrà la presentazione del volume L'invenzione dell'Occidente di Alessandro Vanoli (Editori Laterza, 2024). L'autore dialogherà con i ragazzi di "Galeotto fu il libro..." del Liceo Classico Statale Ludovico Ariosto.

In autunno l'Istituto propone altri eventi speciali, gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza presso la Sala del Museo Schifanoia alle 17. Giovedì 9 ottobre "Le donne, i cavalier, le armi"...del Gran Pontano tra Napoli e Ferrara conferenza di Florence Bistagne (Università degli Studi di Avignone) e giovedì 16 ottobre "Pirro Ligorio a Ferrara: sulle tracce dell'antico alla corte estense conferenza di Cecilia Vicentini (Università E-Campus).

Venerdì 14 novembre alle 21 alla Sala Estense verrà proiettato, in prima italiana esclusiva, in collaborazione con l'Associazione Ferrariae Decus, il documentario Lucrezia Borgia -Intrighi e Crimini alla corte del Papa, una recentissima produzione italo tedesca che sarà introdotta dalla regista Cuini Amelio Ortiz.

Non mancheranno infine, anche per il 2025 i Convegni internazionali in programma nella Sala conferenze del Museo Schifanoia.

Il primo, dal titolo Attraverso il tempo. Architettura, geometria e astronomia in collaborazione con i dipartimenti di architettura dell'Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi Roma Tre e Università degli Studi di Napoli Federico II, è in calendario il prossimo giovedì 23 maggio.

Per l'autunno, invece, nelle date del 23, 24 e 25 ottobre, è atteso l'immancabile appuntamento con la consueta Settimana di Alti Studi Rinascimentali ormai giunta alla sua XXVI edizione. Organizzato in collaborazione con Università E-Campus, 3 ARC Ancient Art Architecture Reception Center e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Ferrara il Convegno affronterà quest'anno l'ambizioso tema di respiro internazionale "Quale Antico? Eredità, riletture e contaminazioni nel Rinascimento europeo".

