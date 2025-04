CULTURA - Da giovedì 10 aprile 2025 fino a novembre 2025 "Ugo e Parisina 1425-2025: un amore lungo 600 anni": al via gli eventi celebrativi

"Ugo e Parisina 1425-2025: un amore lungo 600 anni" è il titolo della rassegna di incontri che celebrano questa relazione nella ricorrenza della tragica decapitazione dei due innamorati illustri (datata 21 maggio 1425). Gli appuntamenti sono in programma in diverse sedi storiche dei Comuni di Ferrara e di Modena con presentazione di libri, giornate di studio, convegni ed esposizioni da giovedì 10 aprile 2025 a novembre 2025.

L'iniziativa è stata presentata lunedì 7 aprile 2025 nella sala dell'Arengo della residenza municipale di Ferrara. All'incontro con i giornalisti sono intervenuti l'assessore alla Cultura del Comune di Ferrara; la responsabile del progetto celebrativo e autrice del libro "Madama Parisina. La protagonista del peccaminoso scandalo estense, nella storia e nella letteratura" Roberta Iotti; il presidente dell'associazione culturale Terra e Identità Gianni Braglia.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori - Ugo e Parisina 1425-2025: un amore lungo 600 anni

Dire "Ugo e Parisina" è come dire "Paolo e Francesca", "Romeo e Giulietta", "Tristano e Isotta", "Ginevra e Lancillotto", "Fedra e Ippolito" tanto la tragica vicenda sentimentale del principe ereditario di Ferrara Ugo d'Este, figlio del marchese Nicolò III e di Stella dei Tolomei, e della sua amante Parisina Malatesti, seconda consorte del padre e quindi sua matrigna, ha toccato nel tempo le corde della storia, della letteratura e dell'arte.

La loro relazione al limite dell'incesto, tenuta rigorosamente segreta per oltre un anno, condannò alla pena capitale entrambi gli amanti ed ebbe come strascico immediato la damnatio memoriae di tutti i documenti che potevano ricordare ai sudditi e ai posteri il terribile affronto subito da Nicolò III d'Este come padre, come marito e come signore regnante. Tuttavia la rischiosa liaison di Ugo e Parisina, culminata infatti in una condanna inevitabile, eseguita il 21 maggio 1425 nelle prigioni della Torre Marchesana del Castello Estense, rimase nel cuore dei ferraresi e conobbe fin dal Cinquecento una fiorentissima fortuna artistica, letteraria, musicale, teatrale e poetica, degna oggi, a 600 anni dalla morte dei due amanti, di essere recuperata e riproposta al pubblico sia nella città che fu teatro di quell'amore proibito finito nello scandalo e nel sangue, sia nella città di Modena e nel territorio modenese, che fin da allora erano compresi nei confini del dominio estense.

Di seguito il calendario degli eventi celebrativi:

- giovedì 10 aprile 2025, ore 17, Ferrara, Castello Estense, Sala Imbarcadero 2, presentazione del libro di Roberta Iotti, Ginevra d'Este. La principessa ornata di ginepro, edizioni Terra e Identità;

- giovedì 22 maggio 2025, ore 17, Ferrara, Biblioteca Ariostea, Sala Agnelli, conferenza a due voci La Parisina della storia e la Parisina dei poeti, con interventi di Elena Bianchini Braglia e Roberta Iotti; modera: Andrea Marchesi;

- giovedì 29 maggio 2025, ore 17, Ferrara, Biblioteca Ariostea, Sala Agnelli, conferenza sulle figure di Parisina Malatesti e di Ugo d'Este nelle arti figurative con interventi di Chiara Guerzi (storica dell'arte Accademia Belle Arti Bologna) e il critico d'arte Lucio Scardino;

- 7 settembre 2025, Pavullo nel Frignano (Modena), Castello di Montecuccolo, Giornata di Studi dedicata al Rinascimento: Rinascimento rosso sangue: delitti e vendette in Casa D'Este nel centenario di Ugo e Parisina, con la partecipazione dei seguenti relatori:

- Elena Bianchini Braglia, 1425: Ugo e Parisina, quell'amore impossibile divenuto un delitto di lesa maestà,

- Daniele Devecchi, 1476: la congiura di Niccolò di Leonello contro Ercole I,

- Roberta Iotti, 1506: la congiura di don Giulio d'Este e la vendetta del cardinale Ippolito I,

- relatore da definire, 1597: Lucrezia d'Este e la Devoluzione di Ferrara, la rivalsa di una donna innamorata.

- giovedì 18 settembre 2025, Ferrara, Palazzo del Municipio, Sala dell'Arengo, ore 15-18, Convegno: Parvae Romae: Ferrara, Rimini e le alleanze tra Este e Malatesti, con la partecipazione dei seguenti relatori:

- Elena Bianchini Braglia (Modena, scrittrice, Associazione "Terra e Identità"), Lo scandalo di Ugo e Parisina a 600 anni dalla morte: implicazioni politiche,

- Carla Costa (Modena, architetto, Associazione "Terra e Identità"), Leon Battista Alberti tra Ferrara e Rimini: opere e architetture per Leonello d'Este e Sigismondo Pandolfo Malatesti,

- Anna Falcioni (Fano, professore associato Università degli Studi di Urbino 'Carlo Bo', Dipartimento di Storia Medievale), L'incontro di Belfiore tra Borso d'Este, Federico di Montefeltro e Sigismondo Pandolfo Malatesti: la diplomazia estense al lavoro,

- Andrea Santangelo (Rimini, scrittore, studioso di storia militare), L'arte della guerra nel XV secolo e i suoi maggiori condottieri: vicende belliche e diplomatiche di Nicolò III d'Este e Sigismondo Pandolfo Malatesti,

- modera Roberta Iotti

- novembre 2025 (con data da definire), Modena, Archivio di Stato, Sala della Direzione, esposizione di documenti relativi a Parisina Malatesti d'Este e presentazione del libro di Roberta Iotti, Ginevra d'Este. La principessa ornata di ginepro, edizioni Terra e Identità.

Eventi promossi da Comune di Ferrara e Associazione culturale Terra e Identità

in collaborazione con Centro Internazionale di Studi Malatestiani del Dipartimento di Storia Medievale dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" (per il Convegno del 18 settembre 2025 su gentile concessione della prof.ssa Anna Falcioni); Biblioteca Ariostea di Ferrara; Archivio di Stato di Modena.

