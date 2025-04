BIBLIOTECA BASSANI - "Dialoghi d'autore": giovedì 10 aprile 2025 alle 16 incontro in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara) con la partecipazione del Gruppo Gad di Lettura Espressiva. Ingresso libero In dialogo con Ignazia Daniela Nespolo su "Le memorie del partigiano Toti"

Sarà Ignazia Daniela Nespolo, con il suo libro "Le memorie del partigiano Toti", l'ospite del prossimo appuntamento con i "Dialoghi d'autore" alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco - Ferrara). L'incontro, che si terrà giovedì 10 aprile 2025 alle 16:00, è organizzato in collaborazione con il Gruppo Gad di Lettura Espressiva, nell'ambito delle iniziative per l'80° anniversario della Liberazione. Modererà l'incontro con l'autrice: Athos Tromboni. In programma letture a cura di Gianna Andrian, Ambretta Balboni, Susanna Benini, Grazia Pantaleo, Elvira Tanzilli e Maria Calabrese.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Ignazia Daniela Nespolo ha trascritto in italiano corrente il diario del partigiano veneto Cristiano Gerardo, attivo nell'Opitergino (Treviso e province limitrofe) durante la Resistenza: il diario, rinvenuto casualmente, era un dattiloscritto di 114 fogli: pagine fittissime segnate di correzioni a mano; pagine senza margini perché i racconti da imprimere nero su bianco, per Cristiano Gerardo, alias il partigiano Toti, erano vividi e traboccanti nella sua memoria, vicende vere fin nei minimi dettagli. «Mano a mano che procedevo nella trascrizione, traduzione, interpretazione dei passaggi più intricati di quel dattiloscritto - spiega la Nespolo - vedevo affiorare gli anni più turbolenti e difficili della nostra Resistenza in Veneto, dove molti giovani avevano avuto il coraggio di compiere scelte audaci, per tentare di opporsi all'occupazione dei tedeschi e ai soprusi dei fascisti della Repubblica Sociale Italiana loro alleati».

In sintesi la storia personale di Cristiano Gerardo raccontata nel diario è questa: nel priodo in cui frequentava la quarta elementare egli, bambino, perde metà della gamba destra,sostituita con una protesi di legno; e a 16 anni va ad imparare a fare il sarto. Dopo l'8 settembre 1943 si unisce a molti coetanei nascosti nei campi per sfuggire all'arruolamento imposto dalla Repubblica Sociale Italiana e diventa il partigiano Toti: egli lotta per far trionfare la giustizia, l'uguaglianza e la pace e sogna la modernizzazione del suo paese, Lutrano di Fontanelle, in provincia di Treviso. E a sessant'anni Cristiano Gerardo si siede davanti ad una macchina da scrivere per fissare i ricordi della propria vita di partigiano e raccontare anche la sua scelta di emigrare prima in Francia e poi negli Usa.

