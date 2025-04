CULTURA - Giovedì 10 e venerdì 11 aprile 2025 a Factory Grisù (via Poledrelli 21) "Symeoni festival" tra cinema, grafica, illustrazione e musica

Quarta edizione del "Symeoni Festival" - cinema, grafica, illustrazione e musica - quella che si terrà a Ferrara giovedì 10 e venerdì 11 aprile 2025 negli spazi di Factory Grisù, ex caserma dei vigili del fuoco, in via Poledrelli 21. L'iniziativa è sta presentata martedì 8 aprile nella Sala dell'Arengo della residenza municipale di Ferrara.

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti l'assessore alla Cultura Marco Gulinelli, il direttore artistico del festival Luca Siano, la vicedirettrice generale della filiera creativa e il direttore marketing di Ferrara La Città del Cinema Isra Salah e Alessandro Castaldini.

"Un evento importante - ha sottolineato l'ass. Gulinelli - dedicato a celebrare l'arte di Sandro Simeoni, famoso per aver realizzato manifesti iconici di film come 'La dolce vita' , 'L'avventura' e 'Profondo rosso'. Le locandine di questo artista, originario di Migliarino, mi riportano a quando andavo al cinema con mio padre, che mi faceva notare che l'illustratore dei cartelloni era delle nostre terre. Meritorio quindi far rivivere l'arte di un grandissimo, coinvolgendo le giovani generazioni in una proposta culturale che può valorizzare Ferrarara e il suo ruolo di Città del cinema".

LA SCHEDA a cura degli organizzatori - Archivio Sandro Simeoni e Ferrara La Città del Cinema per il quarto anno consecutivo organizzano e promuovono il "Symeoni Festival", un evento di due giorni che da questa edizione si trasferisce da Migliarino a Ferrara.

La "due giorni" giunta alla sua quarta edizione, vuole essere un modo per ricordare la straordinaria figura di Sandro Simeoni, pittore e cartellonista per il Cinema tra i più prolifici e importanti d'Italia e "Ambasciatore di Ferrara nel mondo". Un'occasione per fare memoria e riportare alla luce un illustre artista ferrarese troppo spesso dimenticato dal grande pubblico e dai suoi conterranei. Per far rivivere concretamente l'arte del Maestro saranno organizzati laboratori di alta formazione, masterclass e incontri con esperti del settore, dedicati soprattutto alle nuove generazioni del territorio.

Da quest'anno sarà introdotto il "Premio Symeoni" che in ogni edizione sarà assegnato ad una figura del Cinema, delle Arti Visive o della Musica che si sia particolarmente distinta per esperienza, creatività e innovazione.A Ferrara l'intero Spazio Grisù, ex caserma dei vigili del fuoco, diventerà una grande "bottega dell'immaginazione" in cui ragazzi provenienti dalle scuole del territorio, dalle scuole di cinema, dai paesi vicini e da tutta Italia seguiranno lezioni e incontri sull'illustrazione, la grafica, il lettering e la comunicazione visiva, tutti i campi in cui il Maestro si è distinto. Inoltre, a completare l'offerta, ci saranno eventi musicali e proiezioni di film legati sempre alla figura di Simeoni e al territorio. Quest'anno l'omaggio cinematografico più importante sarà la proiezione del capolavoro di Dario Argento "Profondo Rosso", di cui ricorrono i 50 anni dalla prima uscita in sala e di cui Simeoni disegnò l'iconico manifesto che sarà esposto nella sua duplice variante originale.

L'evento, patrocinato dal Comune di Ferrara e dall'Università di Ferrara Dipartimento Architettura, vuole essere geometria dei rapporti sociali e educativi della città e della comunità estense: gli incontri con le scuole elementari e medie di Ferrara, le presentazioni dell'Archivio Simeoni a tutta la cittadinanza, le masterclass, i laboratori, le proiezioni, le visite guidate alle mostre permanenti e i momenti musicali saranno gratuiti e aperti a tutti.Un appuntamento che vuole risvegliare l'interesse culturale e la creatività nei giovani italiani e dell'intera comunità ferrarese.

I LUOGHI

Comune di Ferrara - Qui si è svolta la conferenza stampa per presentare la quarta edizione del Symeoni Festival e la prima del Premio Symeoni alla cittadinanza e alla stampa.

Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento Architettura Factory Grisù (ex Caserma dei Vigili del Fuoco)

Blow Up Academy (Sala Convitto, Sala Macchine e spazi espositivi) - All'interno delle grandi aule dell'istituto e degli spazi che ospitano le due mostre permanenti si svolgeranno tutti gli incontri, i laboratori, le proiezioni e le visite guidate. Qui sarà conferito per la prima volta il primo "Premio Symeoni" 2025.

Hangar Birreria - Ogni sera, dalle ore 19:00, il Symeoni Festival si trasferirà in questo accogliente locale per ascoltare tanta buona musica con dj set e concerti live.

Il programma

GIOVEDI 10 - Mattina h. 9:00-11:00 e 11:00-13:00 | Sala Macchine

• Laboratorio per le scuole elementari e medie

"Disegna e colora il manifesto di un film"

con Luca Siano e Angela Miranda

Gli alunni delle scuole coinvolte sceglieranno una riproduzione in bianco e nero di un manifesto di un film, tra quelli disegnati da Symeoni, che dovranno colorare a proprio piacimento. Disponibili anche, per i più creativi, riproduzioni di manifesti

o locandine "incompleti" (solo con il titolo o con alcuni dettagli mancanti), che i ragazzi dovranno completare utilizzando la loro creatività e i loro disegni per rappresentare l'artwork del film in questione.

Tutti i materiali per partecipare al laboratorio sono inclusi

GIOVEDI 10 - Mattina h. 9:30-11:00 e 11:30-13:00 | Sale espositive

• Visita guidata "Symeoni in mostra"

Luca Siano accompagnerà i partecipanti in una doppia visita guidata attraverso le due mostre permanenti "Vancini Manifesto" e "80 Ossessione", entrambe dedicate alle affissioni cinematografiche del grande Cinema italiano. Particolare

attenzione sarà dedicata alle opere disegnate dal maestro Symeoni presenti in entrambe le esposizioni. Il tour si concluderà tra i manifesti originali di "Profondo Rosso".

GIOVEDI 10 - Pomeriggio h. 14:00-17:00 | Sala Convitto

• Masterclass "Serigrafia come metodo di stampa" +

Laboratorio "Serigrafia artigianale: realizza tua prima stampa serigrafica" con Split Image (aperto a tutti con iscrizione su prenotazione)

A disposizione dei partecipanti ci saranno telai, vernici e materiali per la stampa serigrafica. Il team di Split Image spiegherà i vari passaggi di questa tecnica di stampa e consentirà ad ognuno di realizzare stampe serigrafiche personali e uniche

su carta e tessuto. I partecipanti potranno anche portare da casa capi in cotone su cui provare a stampare la propria grafica preferita.

Tutti i materiali per partecipare al laboratorio sono inclusi.

GIOVEDI 10 - Pomeriggio h. 17:00-19:00 | Sala Macchine

• Proiezione del film "PROFONDO ROSSO" di Dario Argento.

GIOVEDI 10 - Sera h. 19:00 | Hangar Birreria

• Aperitivo Dj set "Cinematic Groove"

In consolle si alterneranno i vinili di Black Gusto e della crew ferrarese Beat

Boat in un viaggio musicale cinematico e coinvolgente.

VENERDI 11 - Mattina h. 10:00-12:30 | Sala Macchine

• Masterclass "Sandro Symeoni Pittore Cinemato-grafico"

con Luca Siano

Il direttore dell'Archivio Sandro Simeoni, presenterà la figura di Sandro Simeoni, raccontando della sua vita e della sua produzione artistica per il Cinema e non solo. Attraverso materiali fotografici e video esclusivi verrà raccontata l'ascesa di un illustre ferrarese diventato un grande artista conosciuto a livello internazionale e "Ambasciatore di Ferrara nel Mondo". La sua grande produzione artistica verrà analizzata ripercorrendo iconograficamente decenni di Cinema italiano e straniero con aneddoti e curiosità che hanno caratterizzato la vita e l'opera di questo grande Maestro italiano.

VENERDI 11 - Pomeriggio h. 14:00-17:00 | Sala Convitto

• Masterclass "Lettering cinematografico: il disegno delle lettere

nei titoli dei film" +

Laboratorio "Lettering Sym: disegna le lettere dei titoli di Symeoni" con Andrea Carrer (aperto a tutti con iscrizione su prenotazione)

Partendo dall'osservazione dei manifesti di Sandro Simeoni, saranno spiegate le regole essenziali e la tecnica per realizzare le lettere tipiche delle creazioni del maestro, a cavallo tra la scrittura e il gesto pittorico.

La spontaneità e irregolarità di queste lettere libera dal timore di dover fare qualcosa di preciso, la paura dell'errore svanisce ed il divertimento è assicurato.

Tutti i materiali per partecipare al laboratorio sono inclusi.

VENERDI 11 - Pomeriggio h. 17:00-19:00 | Sala Macchine

• Masterclass "Emanuele Taglietti: il cinema prima dei fumetti"

con Luca Siano ed Emanuele Taglietti.

Incontro con Emanuele Taglietti, pittore, illustratore e fumettista di origini ferraresi.

L'autore racconterà delle origini del suo percorso artistico sulle orme del padre Otello, come scenografo e bozzettista per il Cinema. Tante le collaborazioni con grandi cineasti tra cui Antonioni, Fellini, Risi e Scola per cui ha dipinto anche il manifesto di uno dei suoi ultimi film. Sarà l'occasione per presentare l'ultimo libro dedicato al Maestro Taglietti dal titolo "Da Antonioni a Zora".

• Premio Symeoni 2025

Nasce il "Premio Symeoni", riconoscimento che ogni anno sarà consegnato ad una figura del Cinema, delle Arti Visive o della Musica che si sia distinta particolarmente per esperienza, creatività ed innovazione. Il "Premio Symeoni 2025" va ad Emanuele Taglietti.

VENERDI 11 - Sera h. 19:00 | Hangar Birreria

• Concerto Live Sam Paglia Pizzadelic

Per info e contatti: info@archiviosandrosimeoni.com e segreteria@ferraralacittadelcinema.it, siti web www.archiviosandrosimeoni.com e www.ferraralacittadelcinema.it

